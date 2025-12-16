Un comunicado oficial difundido por el Gobierno dio cuenta de un grave incidente ocurrido en la Residencia Presidencial de Olivos, cuando fue un efectivo militar, a cargo de la seguridad de Javier Milei, fue hallado muerto en su puesto de trabajo.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio", indica el comunicado.

Y sigue: “Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento".

La investigación

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, intervienen en la investigación distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y “esclarecer las circunstancias del hecho”.

Si bien la investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis y señalan que cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente, trascendidos hablan de un posible suicidio.

Noticia en desarrollo