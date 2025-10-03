Por qué hoy es un día clave en la investigación del triple crimen de Florencio Varela

El triple crimen de Florencio Varela conmocionó a todo el país. La investigación cuenta con 9 detenidos, en las últimas horas Matías Ozorio fue extraditado y se espera que en el corto plazo, “Pequeño J” también llegue a Argentina para enfrentar una posible condena. Sin embargo, hoy viernes 3 de octubre, es un día clave para el caso.

Investigación en curso: los 9 detenidos

Ayer por la noche, Matías Ozorio, presunta mano derecha de Pequeño J, llegó a la Argentina desde Perú, en un rápido proceso de extradición.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , señalado como autor intelectual.

Matías Agustín Ozorio , considerado su mano derecha.

Magalí Celeste González Guerrero , inquilina de la vivienda donde hallaron los cuerpos.

Miguel Villanueva Silva , pareja de González y propietario de la casa.

Daniela Ibarra y Maximiliano Parra , sorprendidos en la escena intentando limpiar manchas de sangre.

Lázaro Víctor Sotacuro , acusado de conducir el Volkswagen Fox de apoyo.

Ariel Giménez , sospechado de haber cavado el pozo donde enterraron a las jóvenes.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, señalada como acompañante en el auto de apoyo.

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Por qué hoy es un día clave en la investigación

El día de hoy se vuelve clave para la causa, ya que abren los celulares de los detenidos por el triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Hay mucha expectativa por la información que se puede obtener en los dispositivos para encaminar la investigación.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

“Pequeño J” rompió el silencio tras su detención

“Pequeño J” fue arrestado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y la de Buenos Aires. Momentos después de eso, habló con la prensa, negó cualquier tipo de responsabilidad y dejó un mensaje: “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie”, expresó y concluyó: “Tienen que encontrar al culpable, yo no tengo nada que ver”.