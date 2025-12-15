Operativos antidroga en Alderetes y Tafí Viejo: hay detenidos y droga secuestrada

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIDROP), pertenecientes a las unidades DIDROP Este y DIDROP Las Talitas, llevaron adelante tareas preventivas en distintas jurisdicciones que concluyeron con la demora de dos jóvenes y el secuestro de sustancias ilícitas vinculadas al narcomenudeo.

Patrullajes preventivos en dos jurisdicciones

El primero de los episodios ocurrió durante la mañana del sábado en la ciudad de Alderetes, cuando el personal policial realizaba recorridos por calle Salta y observó a un hombre que manipulaba bagullos de marihuana en la vía pública. Ante esta situación, los uniformados procedieron a interceptarlo y a aplicar el protocolo de control correspondiente.

Minutos más tarde, otra intervención se concretó en Tafí Viejo, en inmediaciones de calle Perú Sud al 2400. Allí, los efectivos advirtieron una maniobra de intercambio sospechosa entre dos personas, que al notar la presencia policial intentaron huir e ingresaron a una vivienda.

Secuestro de cocaína fraccionada y dinero

Al inspeccionar el domicilio, los policías encontraron sobre una mesa 70 ravioles de cocaína, con un peso aproximado de 10 gramos, además de dinero en efectivo y un teléfono celular. Todos estos elementos fueron considerados de interés para la causa y quedaron inmediatamente incautados.

En ambos casos intervino la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) del Centro Judicial Capital, que dispuso el secuestro de la droga y de los elementos hallados, la aplicación de las medidas procesales de rigor y la elevación de las actuaciones en el marco de infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes y a la normativa provincial de adhesión.

Las diligencias se inscriben en una estrategia sostenida contra el narcomenudeo, basada en patrullajes en barrios críticos, controles en la vía pública y actuaciones coordinadas con el fuero especializado para avanzar en la investigación de la presunta comercialización de estupefacientes.