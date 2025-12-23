Murió Vince Zampella, creador de Call of Duty: así fue el trágico accidente automovilístico que le costó la vida.

Vince Zampella, reconocido como uno de los artífices de la emblemática franquicia Call of Duty, falleció a los 55 años luego de protagonizar un fatal accidente automovilístico en California. Si bien el hecho ocurrió el domingo 21 de diciembre, el impacto público se produjo recién este martes, cuando se difundieron las imágenes del choque, que causaron una fuerte conmoción en la industria de los videojuegos.

El siniestro se registró en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. De acuerdo con el reporte de la Patrulla de Caminos de California, el accidente tuvo lugar cerca de las 13 horas, mientras Zampella se desplazaba en una Ferrari.

Según las primeras informaciones oficiales, el desarrollador habría perdido el control del vehículo por motivos que todavía son materia de investigación y terminó colisionando contra un guardarraíl. Tras el impacto, el automóvil se prendió fuego de manera casi inmediata, ante la presencia de testigos que se encontraban en el lugar.

Según precisaron los investigadores, Zampella quedó atrapado en el interior del vehículo y murió en el lugar del accidente. En tanto, la persona que lo acompañaba salió despedida del auto a raíz de la violencia del choque. Aunque fue derivada con vida a un centro de salud cercano, falleció horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Las imágenes del siniestro, que comenzaron a viralizarse en redes sociales este martes, registran el instante en el que la Ferrari se desvía de la ruta a alta velocidad y termina completamente destruida, envuelta en llamas.

Vince Zampella.

Desde Electronic Arts, empresa en la que Zampella se desempeñó durante los últimos años, manifestaron su profundo dolor a través de un comunicado: “Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra”.

En la misma línea, destacaron su legado profesional y humano: “Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones”.

Quién era Vince Zampella

Vince Zampella se consolidó como una de las personalidades más influyentes en la evolución de los videojuegos contemporáneos. Fue uno de los fundadores de Infinity Ward, el estudio que dio origen a Call of Duty, una de las franquicias de shooters más exitosas y reconocidas a nivel mundial.

Luego de su alejamiento de la compañía, tras un conflicto contractual con Activision, en 2010 creó Respawn Entertainment junto a Jason West. Desde allí impulsó el desarrollo de títulos que dejaron una huella en la industria, como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order.

En 2017, Respawn fue adquirida por Electronic Arts y Zampella asumió posiciones clave de liderazgo estratégico dentro de la empresa, incluso al mando de equipos vinculados a la saga Battlefield. Su impronta creativa y su capacidad de innovación influyeron de manera decisiva en generaciones de jugadores y desarrolladores.