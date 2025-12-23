Quién es María Sol Messi, la hermana de Lionel, y cómo está de salud luego del accidente

La familia Messi, que se encuentra en Rosario para pasar las Fiestas, atraviesa un momento de mucha angustia tras el grave accidente automovilístico protagonizado por María Sol en Miami.

Según trascendió en las últimas horas, la joven diseñadora circulaba en su vehículo cuando sufrió una descompensación repentina, lo que provocó que perdiera el control y colisionara violentamente contra una pared. El impacto generó una inmediata conmoción en su entorno íntimo, que rápidamente se abocó a su atención médica.

María Sol Messi.

A raíz del choque, la empresaria sufrió heridas de consideración que requerirán una rehabilitación a largo plazo. Entre las lesiones confirmadas se encuentran una quemadura importante en la muñeca, fractura de talón y de una de sus muñecas, además del desplazamiento y fractura de dos vértebras.

En un principio fue atendida en Estados Unidos, pero días después llegó a la Argentina para continuar con su recuperación. Además, se iba a casar el próximo 3 de enero en Rosario, pero por el accidente, la boda se posterga por un tiempo.

La palabra de Celia Cuccittini y la postergación del evento en Funes

La propia madre de Lionel, Celia Cuccittini, fue quien confirmó la noticia y brindó detalles sobre el estado de salud de su hija. “Ella está bien, pero tiene dos vértebras fracturadas, además de las fracturas en el talón y la muñeca”, relató la mujer Ángel de Brito en LAM.

Ángel también reveló el costado más íntimo y emocional de la situación. “Me dice Celia que ella llora porque es cero mediática y no le gusta hacer notas, y no sabe cómo se filtró la información”.

Lionel Messi y María Sol Messi.

En cuanto a cómo ocurrió el accidente, el conductor dio detalles claves. “Me dice Celia que se descompensó y chocó con una pared. El accidente fue con una camioneta, un golpe fuerte. Iba con cinturón y airbag, por suerte no pasó a mayores, pero fue un palazo fuerte”, explicó.

Quién es María Sol Messi, la hermana de Lionel

Siempre con un perfil bajo, María Sol de 32 años es diseñadora de indumentaria y emprendedora. Durante un largo tiempo vivió en España, pero volvió a la Argentina para desarrollar algunos proyectos propios. Uno de los primeros, fue The Messi Store, marca de ropa de su hermano, donde ella se desempeñó como brand manager junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger.

“Lo que intento hacer en The Messi Storees canalizar la visión de la marca y ser el vínculo entre las ideas, el trabajo que realizamos y la forma en que el propio Leo, como embajador de la marca, piensa y se viste”, señaló en una entrevista en Yahoo Sports.

“Me esforcé mucho para poder trabajar en este proyecto, que es tan especial para mi familia y para mí”, agregó.