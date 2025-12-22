Quién es el rosarino que interesa en Inter Miami y podría ser compañero de Messi

El Inter Miami, vigente campeón de la MLS, ya comenzó a diagramar lo que será la próxima temporada con un objetivo claro: rodear cada vez mejor a Lionel Messi. En las últimas horas, el nombre de un rosarino con sello propio empezó a sonar con fuerza en las oficinas del club estadounidense.

Se trata de Giovani Lo Celso, el talentoso mediocampista surgido de las inferiores de Rosario Central, quien actualmente se desempeña en el Real Betis de España pero podría cambiar de aire en el corto plazo.

Gio Lo Celso, número puesto para el Inter Miami y para el Mundial 2026.

La dirigencia encabezada por David Beckham busca aprovechar la situación actual del volante en Europa. Según medios españoles, el Real Betis no vería con malos ojos una transferencia en el mercado de enero, debido a que el jugador ha tenido poca continuidad en la primera parte de la temporada a causa de algunas complicaciones físicas. Con apenas 83 minutos disputados en los últimos cuatro encuentros, la salida del ex Canalla hacia los Estados Unidos aparece como una solución viable para ambas partes.

El factor selección

La posible llegada de Lo Celso a Miami no es solo una cuestión de necesidades futbolísticas, sino también de vínculos personales. El mediocampista pertenece al núcleo más cercano de Messi en la Selección Argentina, compartiendo una gran amistad no solo con el “10”, sino también con figuras como Rodrigo De Paul y el propio entrenador Javier Mascherano. Este factor humano es una de las cartas que juega el Inter para seducir al rosarino, quien se adaptaría de inmediato a un vestuario con fuerte impronta argentina.

Lionel Messi, campeón de la MLS con el Inter Miami. (AP)

Por otro lado, el aspecto deportivo también juega a favor de esta transferencia. El futbolista vería con muy buenos ojos su desembarco en la liga norteamericana, considerando que Estados Unidos será una de las sedes principales del Mundial 2026.

De concretarse el pase, Rosario sumaría un nuevo representante en el equipo más mediático del mundo. Los hinchas de Central, que siempre sueñan con el retorno de “Gio” al Gigante, seguirán de cerca sus pasos en esta nueva aventura donde podría reencontrarse con el mejor del mundo.