Marina Jiménez, histórica directora del Ballet Salta, fue condenada por abusar de su nieto

Marina Jiménez, de 73 años, es la histórica directora del Ballet Salta y fue condenada a 10 años de prisión tras encontrada culpable de abusar sexualmente de su propio nieto durante 7 años.

Tras la condena a la directora del Ballet Salta, habló su nieto, víctima de abuso sexual (Gentileza)

La denuncia fue radicada en 2022. El denunciante, quien ahora tiene 31 años, dijo que su abuela comenzó a manosearlo cuando él tenía 10 años y mantuvo ese comportamiento hasta sus 17 años.

“Me costó mucho poder hablarlo”, asegura Emanuel, quien denunció a su abuela en junio de 2022, en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires.

Los abusos denunciados por el nieto de Marina Jiménez

La declaración formal del joven indica que los abusos ocurrieron a lo largo de 7 años, principalmente cuando visitaba a su abuela y se quedaba a dormir en su casa, en la ciudad de Salta. La mujer actuaba de manera aberrante cuando estaban solos en el domicilio y, en ocasiones, por la noche, cuando todos dormían.

Asimismo, el denunciante declaró que hubo episodios de abuso cuando en vacaciones que compartieron en Mar del Plata, y que su abuela “lo amenazaba de manera constante” para que no cuente lo sucedido.

Condena de 10 años

El denunciante fue sometido a pericias interdisciplinarias y evaluaciones psicológicas, además se tomó testimonios de familiares y personas del entorno del ballet. Finalmente, en el juicio se condenó a 10 años de prisión a la mujer.

Cabe mencionar que la sentencia aún no está firme, lo que le permite estar en libertad mientras se tramitan las apelaciones. “Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio”, dijo el joven. A la vez alentó a las víctima a denunciar: “Es muy difícil, lo sé, y muchas veces no están acompañados por las familias. Yo me sentí muy solo durante mucho tiempo hasta que pude hablar”.