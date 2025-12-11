Detienen en Villa Arias a un hombre acusado de abusar de su hija durante más de 10 años

En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N°14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, el Juzgado de Garantías N.º 4 ordenó la detención de un hombre acusado de abusar de su hija durante más de 10 años, en la localidad de Villa Arias.

Según la causa, entre el 12 de octubre de 2011 y el año 2022, el hombre aprovechaba diversas circunstancias en el domicilio que compartían y otros donde realizaba trabajos de albañilería, para tocar a su hija en sus partes íntimas y someterla a diversas situaciones abusivas, desde que la niña tenía entre 8 y 18 años.

Los abusos comenzaron con tocamientos y desde sus 14 hasta los 18 años fue accedida de manera carnal, en forma reiterada por su padre, quien la sometía utilizando la fuerza física.

La denuncia fue realizada por la propia víctima en junio de 2022, en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Coronel Rosales.

El acusado fue indagado, negó los hechos por los cuales se lo acusa y quedó imputado de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal; ambos doblemente agravados por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad.

Fuente: ANJ