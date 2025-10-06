Los audios que complican a uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela: “Se llevaron...”

En las últimas horas, el expediente judicial por el triple crimen de Brenda del Castillo. Morena Verdi y Lara Gutiérrez sumó nuevas pruebas que podrían ser determinantes para la investigación. Se trata de unos audios y mensajes de WhatsApp que comprometería aún más a Víctor Lázaro Sotacuro, conocido como “El Chato” y uno de los nueve detenidos en la causa que conmociona a todo el país.

De acuerdo a lo que informó el periodista Ignacio González Prieto en TN, Sotacuro alquilaba una cochera en el Bajo Flores, donde guardaba los autos que hoy están secuestrados por la Justicia. Los investigadores apuntan que habría colaborado con la logística del crimen, facilitando el traslado de las víctimas y de los presuntos sicarios.

Qué dicen los audios

En uno de los audios sumados al expediente, la pareja del acusado le habría confesado a un vecino: "El Chato se mandó una c... Le hizo de remís al ‘Tarta’ y se llevaron a las tres pibas que mataron". Y agregó en el mismo mensaje: “Capaz él no sabía que las iban a matar”.

Otro punto clave es que los peritos detectaron mensajes de textos previos a su intento de fuga. En uno de ellos, Sotacuro habría escrito: “No te preocupes, ya prendí fuego la camioneta”, en referencia al vehículo blanco con el que habrían trasladado a las jóvenes.

Tiempo después, el acusado cruzó la frontera hacia Bolivia y un mensaje enviado desde su celular fue clave para rastrearlo: “Tengo miedo y hambre. Ya crucé a Bolivia. No quería irme en colectivo”. A lo que su pareja le habría respondido: “Bueno, pasate de nuevo al lado argentino y no te entregues ahí”. Finalmente fue detenido el 26 de septiembre en Villazón y trasladado al país al día siguiente.

Sospechas sobre los autores materiales

La causa sigue avanzando y ahora, la Justicia busca a dos hombres de nacionalidad peruana, de 39 y 45 años, que serían los autores materiales de los asesinatos. Ambos comparten apellido, viajaron en reiteradas veces al exterior y no tienen antecedentes penales en Argentina, según lo que difundió el medio citado.

Las pruebas indicarían que ellos fueron quienes torturaron y asesinaron a las jóvenes en una vivienda de Florencio Varela y luego habrían huido en un auto perteneciente a Sotacuro, tras amenazarlo para que guarde silencio: “Que se callara la boca, porque sino iban a ir por él”, dice en el expediente, difundido por TN.

Luego, los sospechosos se habrían juntado en José C. Paz con Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”, señalado de ser el autor intelectual del triple crimen. Allí, el joven peruano se habría llevado tres teléfonos antes de escapar para Bolivia y luego a Perú, donde fue encontrado.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", detenido en Perú. (AP)

Cómo sigue la investigación

Actualmente, la Fiscalía de Homicidios de La Matanza analiza los siete teléfonos celulares secuestrados a los detenidos: Valverde, Matías Ozorio, Sotacuro, Florencia Ibáñez, Miguel Villanueva Silva, Magalí González Guerrero, Andrés Parra, Daniela Ibarra y Ariel Giménez.

Se espera que los resultados de las pericias digitales, que podrían conocerse la próxima semana, permitan definir los roles y responsabilidades de cada uno en el crimen que estremeció a la provincia de Buenos Aires.