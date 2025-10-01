Triple Crimen: el “Pequeño J” rompió el silencio tras ser detenido

Ayer por la noche el caso del triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo trascendental. La captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, en Perú. El joven es acusado de ser el autor intelectual de los hechos, según los investigadores, y fue detenido cuando intentaba escapar escondido en un camión que iba al sur de Lima.

“Pequeño J” fue arrestado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y la de Buenos Aires. Momentos después de eso, habló con la prensa, negó cualquier tipo de responsabilidad y dejó un mensaje: “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie”, expresó y concluyó: “Tienen que encontrar al culpable, yo no tengo nada que ver”.

La investigación y de qué lo acusan

La reconstrucción de los investigadores señala que el joven peruano habría sido el cerebro detrás del triple crimen que conmocionó al país. Las víctimas fueron Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20. De acuerdo a la hipótesis principal, fueron asesinadas por un ataque mafioso vinculado al narcotráfico.

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a “Pequeño J” en Perú. (Policía Nacional de Perú)

Los peritos mantienen que las jóvenes fueron torturadas antes de ser descuartizadas, (la mamá de una de las víctimas negó ese relato) y que la escena fue transmitida en vivo por redes sociales.

Todos los detenidos

Con las capturas recientes de “Pequeño J” y Matías Ozorio, ya son nueve los arrestados por el triple femicidio. Entre ellos se encuentran:

Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25) , dueños de la casa donde ocurrieron los hechos.

Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) , sorprendidos mientras intentaban limpiar la escena del crimen.

Lázaro Víctor Sotacuro , acusado de trasladar a las víctimas, detenido al cruzar la frontera hacia Bolivia.

Ariel Giménez (29) , señalado como la persona que cavó el pozo donde arrojaron los restos.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, interceptada cuando viajaba en el auto de su tío.

Cómo sigue la causa

La Justicia argentina buscará la extradición de “Pequeño J” para que declare ante los tribunales bonaerenses. Su testimonio será clave para avanzar en un expediente que, según fuentes judiciales, todavía podría revelar más responsables.