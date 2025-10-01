¿Se rompió el pacto de silencio? Uno de los detenidos habría revelado detalles sobre el crimen de Pequeño J

La investigación por el brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela tuvo un giro inesperado luego de que Florencia Ibañez y Víctor Sotacuro, dos de los detenidos, decidieran declarar ante la Justicia y revelar datos hasta ahora desconocidos. Sus testimonios podrían modificar el rumbo de la causa, que actualmente cuenta con siete detenidos y dos prófugos.

Según trascendió, Ibañez fue citada a declarar tras un acuerdo con el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza. En su relato, la joven mencionó a nuevos posibles implicados en el crimen y aportó información sobre el vehículo involucrado, un Volkswagen Fox blanco, que según indicó, pertenece a su tío, Víctor Sotacuro.

Florencia Ibáñez, sobrina de Lázaro Sotacuro

“Nos cruzamos de casualidad”, relató Ibañez, refiriéndose al encuentro con su tío el 19 de septiembre, fecha en la que se habría producido el traslado de las víctimas. Según su testimonio, el vehículo era conducido por un hombre identificado como Diego, mientras que Sotacuro viajaba en el asiento trasero.

La defensa de Sotacuro

El abogado de los detenidos, Guillermo Endi, aseguró que Sotacuro no estuvo presente en la escena del crimen. Además, señaló que existen pruebas fílmicas que muestran a su cliente durmiendo en una estación de servicio durante los hechos. Endi también explicó que las lesiones en la mano de Sotacuro no corresponden a mordeduras, sino a marcas producidas por las esposas.

El letrado agregó que Sotacuro únicamente conocía a un hombre identificado como David, el albañil, quien lo habría contratado para un viaje sin dar mayores detalles. Tras declarar, Sotacuro fue trasladado al penal de Sierra Chica, mientras la Justicia define si se dictará prisión preventiva.

Estado actual de la causa

Hasta el momento, siete personas permanecen detenidas y en las últimas horas se logró la captura en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su presunto socio Matías Agustín Ozorio.

Entre los detenidos, se encuentra Ariel Giménez, señalado como quien cavó los pozos donde fueron ocultados los cuerpos, quien se negó a declarar.