Las impactantes fotos que usaron para despedir a Uriel, el nene de 12 años que murió en un enfrentamiento con la Policía

Un nene de 12 años murió durante un enfrentamiento armado con la Policía en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en el marco de un operativo cerrojo realizado durante la madrugada de este martes. El hecho generó una fuerte conmoción, no solo por la edad de la víctima, sino también por las imágenes y mensajes que comenzaron a circular en redes sociales tras conocerse la noticia.

El menor fue identificado como Uriel Alejandro Giménez. Pocas horas después de su muerte, familiares y allegados lo despidieron públicamente con publicaciones que llamaron la atención de los investigadores y de la opinión pública.

Las imágenes que generaron polémica tras la muerte del menor

En los posteos de despedida difundidos en redes sociales se pueden ver fotos y videos de Uriel manejando motos de alta cilindrada y portando armas de fuego, situaciones que despertaron una fuerte controversia.

“Mal ahí primo, re dolido quedé. Te voy a extrañar mucho, volá alto rochito”, escribió uno de sus allegados junto a una imagen donde se lo observa arriba de una moto Kawasaki.

Mensajes de despedida.

En otro video publicado por una joven, el menor aparece conduciendo a gran velocidad, pese a no tener la edad legal para hacerlo. “Ese día me hiciste asustar”, escribió la usuaria al compartir el clip.

Entre los comentarios que acompañaron las publicaciones se leyeron mensajes como “Robate el cielo”, “Volá alto” y otros con consignas contra la Policía, lo que profundizó el impacto del caso.

Además, circularon imágenes donde el niño aparece portando distintas armas de fuego, material que ahora forma parte del análisis judicial.

Cómo fue la persecución y el tiroteo en Tres de Febrero

Según informaron fuentes policiales, el hecho comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Ante la orden de detención, los sospechosos se dieron a la fuga y se inició una persecución.

Durante la huida, desde el vehículo abrieron fuego contra el personal policial, que respondió a la agresión. La situación se volvió caótica y culminó en el Barrio de Emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados lograron escapar a pie.

Dentro del automóvil, los efectivos encontraron el cuerpo de Uriel y vainas servidas. Personal del SAME confirmó que el menor murió como consecuencia de disparos de arma de fuego.

Investigación judicial y antecedentes del menor

La causa quedó en manos de la UFI N°6, que ordenó pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El caso fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y un subteniente quedó imputado mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron que el menor fallecido tenía antecedentes por encubrimiento, en una causa iniciada el 27 de octubre de 2025 en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

En paralelo, continúa la búsqueda de los dos sospechosos prófugos que escaparon tras el enfrentamiento.