Los mensajes de despedida para un chico de 12 años que murió en un enfrentamiento con la Policía: “Robate el cielo”

La muerte de Uriel Alejandro Giménez, un chico de 12 años, ha generado conmoción tras un tiroteo ocurrido en la madrugada del martes en el partido de Tres de Febrero. Mientras la Justicia avanza con la investigación, su entorno cercano ha compartido diversos mensajes de despedida en las redes sociales.

El trágico episodio tuvo lugar cuando el menor viajaba a bordo de un Fiat Uno Van Fire junto a otros dos sospechosos en medio de una persecución policial. Según la información de TN, al notar el seguimiento, los ocupantes del vehículo intentaron escapar abriendo fuego contra los efectivos, lo que derivó en un enfrentamiento.

La despedida en redes sociales

Tras confirmarse el fallecimiento, familiares y amigos comenzaron a publicar fotos e historias en Instagram bajo el hashtag #uriporsiempre.

Los mensajes de despedida.

Entre las dedicatorias, la hermana de Uriel expresó su dolor: “Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”. En otras publicaciones, allegados compartieron imágenes del chico a bordo de motos y, en algunos casos, empuñando armas, acompañadas de frases como “Robate el cielo, chispita”, de acuerdo al medio citado anteriormente.

Mensajes de despedida.

La investigación y los antecedentes

El desenlace fatal ocurrió cuando la policía encontró el cuerpo de Uriel dentro del vehículo, junto con vainas servidas, tras recibir disparos de arma de fuego. Fuentes del caso indicaron que el menor ya había sido vinculado a otro hecho delictivo previamente, figurando en una causa por encubrimiento en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

La causa, caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, quedó a cargo de la UFI N°6. Para garantizar la transparencia de la investigación, se dispuso que las pericias sean realizadas por la Gendarmería Nacional.

El menor de edad que falleció.

En cuanto a las responsabilidades penales, un subteniente de la policía quedó imputado por el hecho. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda de los dos sospechosos que lograron darse a la fuga tras el tiroteo.