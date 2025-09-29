La sospecha de la mamá de una de las víctimas del triple femicidio sobre Pequeño J: “Nos vendieron un verdulero”

El triple femicidio en Florencia Varela sigue causando conmoción en el país y cada día salen a la luz nuevos datos escalofriantes del caso. Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez fueron brutalmente torturadas y asesinadas por una banda narco y se cree que fue por una ajuste de cuentas. La mamá de una de las víctimas volvió a hablar y dio su versión sobre el principal sospechoso.

¿Qué hay detrás del triple crimen de Florencio Varela?

El principal sospechoso y el señalado como el autor intelectual del triple crimen es “Pequeño J”, quien es el jefe narco de la banda. Las tres jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas mientras se transmitía en vivo como un mensaje disciplinario al resto del grupo.

El sospechoso principal es peruano, tiene 23 años y aún sigue prófugo de la Justicia. Hasta el momento hay seis personas detenidas por el crimen de las tres jóvenes de La Matanza. Sabrina, la mamá de Morena Verdi volvió a hablar con la prensa y contó sus sospechas sobre la investigación judicial.

La Matanza. En dos ceremonias distintas, despiden los restos de Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. (Gentileza Clarín)

La sospecha de la mamá de una de las chicas asesinadas en el triple femicidio de Florencio Varela

Al ser consultada sobre si cree que Pequeño J sea el principal responsable del hecho, Sabrina comentó a Radio Rivadavia: “No, no parece. Nos vendieron un verdulero, pero no… En serio, gente. ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”.

Asimismo, la mujer aseguró que intentan correr el foco del caso: “Fíjense en las redes, empezaron a desaparecer chicas. ¿Para qué? Para que la de ellas tres dejen de hacer ruido. Así seamos diez gatos locos, voy a seguir haciéndoles ruido”.

Marcha de Ni una Menos

En ese contexto, Sabrina hizo mención del momento de tensión que vivió con la Policía de la Ciudad en la movilización del sábado de Ni Una Menos: “Le tuve que gritar en la cara: ‘Soy la mamá de Morena’. Me estaban empujando, me tiraron, tengo el codo todo morado”.

“En vez de protegernos a nosotros, vas y nos atacás. Es tu deber”, cerró la mujer en el descargo.