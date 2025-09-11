La portera del colegio de Mendoza habló sobre la nena de 14 años y dio varios datos claves: “La niña no es culpable”

En medio de la conmoción por el episodio ocurrido en la Escuela Marcelino Blanco, en La Paz, Mendoza, donde una adolescente de 14 años se atrincheró con el arma de su padre policía, la portera del colegio, identificada como Iris, dio su testimonio y pidió reflexionar más allá de los hechos.

El testimonio de la portera

Iris describió la evacuación como un proceso ordenado, gracias a la calma del personal directivo. Según relató, eso permitió que los niños y el resto del personal salieran del establecimiento sin entrar en pánico.

Sin embargo, la portera hizo hincapié en la necesidad de no centrar el foco en la culpabilización de la menor. “Hay mucha desinformación y no se debería culpar a la niña por llevar un arma. La integridad de ella y de sus padres debe ser protegida”, señaló, al tiempo que apuntó que la raíz del problema podría estar en el propio sistema educativo.

Aunque no tenía un trato directo con la alumna, Iris aseguró que siempre la percibió como “muy tranquila” y consideró que durante el episodio no mostró intención de dañar a nadie. “Se la veía serena, parecía querer expresar un ‘basta’ o que algo no le agradaba”, reflexionó.

La portera contó que llegó a verla apuntándose a sí misma, lo que la llevó a interpretarla como una víctima de situaciones previas. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades educativas para que “revisen todo eso” y presten más atención a las señales de los estudiantes.

Desde su rol de madre, abuela y tía, Iris expresó el dolor que le genera ver cómo se busca a quién culpar en lugar de buscar soluciones: “En vez de juzgar, hay que encontrar una salida”.

Finalmente, pidió que episodios como este no vuelvan a repetirse y que los responsables de las escuelas estén atentos a lo que ocurre con los chicos dentro y fuera de las aulas.