El dato estremecedor sobre el caso de la nena atrincherada con un arma en Mendoza

Las horas de tensión vividas en un colegio mendocino este miércoles llegaron a su fin pasadas las 15hs, cuando la nena de 14 años que se había atrincherado con el arma reglamentaria de su padre policía desistió de su postura.

Las autoridades no dieron detalles acerca de cómo llegaron a convencer a la jovencita, solo se limitaron a decir que, pasada la media tarde, la chica ya no estaba “manipulando el arma”.

El episodio duró unas 5 horas y afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pese a que la niña efectuó al menos dos disparos. Más tarde, fue trasladada al hospital en ambulancia para estabilizarla emocionalmente.

El dato que estremeció y presionó a los mediadores

El jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, dialogó con el diario mendocino El Sol, destacando las tareas de mediación del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y del Grupo Especial de Seguridad (GES).

Calipo comentó que cuando se informó de la situación, los mediadores llegaron de inmediato para trabajar en la negociación, conscientes de que se trataba de una menor y que eso cambiaba notablemente las cosas.

Al respecto resaltó: “Los negociadores están capacitados para abordar situaciones complejas tanto para mayores como para menores. Ellos, antes de entrar en su campo de acción, se interiorizan. En este caso, lo hicieron con el equipo interdisciplinario del colegio, los directivos y el jefe de la jurisdicción que estuvo ahí desde el primer momento”.

Asimismo, destacó que el dato que los estremeció y, de alguna manera, los cargó de presión: “Se trata del primer caso de atrincheramiento de un menor, en este caso una niña, tanto en Mendoza como en el país. Y creo que es el segundo en Latinoamérica”.

También resaltó que el hecho de que fuera una menor, por supuesto, encerraba una dificultad mayor. “Estábamos ante la presencia de una niña. Las palabras tenían que ser lo menos agresivas o chocantes posibles. Era una criatura de 14 años”, señaló el jefe de Policía.