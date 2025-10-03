La Justicia de Perú dictó prisión preventiva para Pequeño J: cómo continúa el proceso

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, estará bajo prisión preventiva en Perú. Así lo dictó este viernes la Justicia de ese país, luego de la primera audiencia, en la que el joven de 20 años se negará a avanzar en el proceso de extradición voluntaria.

La Justicia peruana determinó que Valverde Victoriano permanezca detenido en la localidad de Cañete, en las afueras de Lima, por el plazo de 9 meses. Ese es el tiempo que tienen las autoridades para avanzar en los trámites de extradición y trasladarlo a la Argentina, donde deberá ser juzgado.

Pequeño J es el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara. Además del joven, en nuestro país están detenidas otras 8 personas.

Se negó a la extradición voluntaria

Este viernes, Pequeño J protagonizó su primera audiencia en ese país. Allí, la defensa insistió en su inocencia y se negaron a transitar el proceso de extradición voluntaria.

El joven está acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. En la audiciencia -de modalidad virtual- su abogado dijo que el detenido es “inocente de todos los cargos” y pidió su “libertad con restricciones”.

El letrado Marcos Sandoval pidió libertad para su representado apelando al “arraigo laboral, familiar y domiciliario”. Agregó que en caso de ser liberado, Pequeño J se quedaría en la casa de sus padres en la localidad de Trujillo, donde podría “trabajar y aportar a la familia”.

También dijo que el acusado escapó acuciado por la “cobertura mediática” del caso en Argentina. Agregó que huyó a Perú en busca de contención, ya que en Buenos Aires no tiene un entorno que puede cumplir ese rol.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Perú, el funcionario Fernando Escobar enfatizó el pedido de “prisión preventiva con fines de extradición”.

Al mismo tiempo dejó en claro que los argumentos de la defensa del joven son “débiles”. “No hemos hallado más que argumentos orales, no hay sustento probatorio”, sintetizó.

Investigación en curso: los 9 detenidos

Ayer por la noche, Matías Ozorio, presunta mano derecha de Pequeño J, llegó a la Argentina desde Perú, en un rápido proceso de extradición.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , señalado como autor intelectual.

Matías Agustín Ozorio , considerado su mano derecha.

Magalí Celeste González Guerrero , inquilina de la vivienda donde hallaron los cuerpos.

Miguel Villanueva Silva , pareja de González y propietario de la casa.

Daniela Ibarra y Maximiliano Parra , sorprendidos en la escena intentando limpiar manchas de sangre.

Lázaro Víctor Sotacuro , acusado de conducir el Volkswagen Fox de apoyo.

Ariel Giménez , sospechado de haber cavado el pozo donde enterraron a las jóvenes.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, señalada como acompañante en el auto de apoyo.