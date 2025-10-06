La esposa de Víctor Sotacuro, uno de los detenidos, declaró y apuntó a “el Loco David”: de quién se trata

El expediente judicial por el triple crimen de Brenda del Castillo. Morena Verdi y Lara Gutiérrez sumó audios y mensajes de WhatsApp que comprometen aún más a Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los 9 detenidos. Este lunes, declaró su esposa.

De acuerdo a lo que informó el periodista Ignacio González Prieto en TN, Sotacuro alquilaba una cochera en el Bajo Flores, donde guardaba los autos que hoy están secuestrados por la Justicia.

Los investigadores apuntan que habría colaborado con la logística del crimen, facilitando el traslado de las víctimas y de los presuntos sicarios.

Qué dijo la esposa de Sotacuro

La esposa de Sotacuro, Mónica, declaró este lunes por más de dos horas frente al fiscal Arribas. Contó que el día que las chicas desaparecieron, ese viernes 19 de septiembre, su esposo fue contratado para hacer un remis.

Según señalaron en Telefe Noticias, “lo llamaron el viernes a las 20.30″. Quien se comunicó con él fue “un vecino del Bajo Flores” a quien conocen como “el Loco David”.

“Sotacuro salió con un Renault 19 y fue al garage donde guarda lo autos para cambiarlo. El viaje lo hizo con un Fox blanco, que es efectivamente el que aparece en las imágenes, y que está apuntado como vehículo de apoyo a la camioneta que trasladó a las chicas”, señaló la periodista Anabella Messina.

Quién es “el Loco David”

“El Loco David” mencionado por la esposa de Sotacuro y por el propio detenido figura en la causa como un “transa peruano de la 1-11-14″. Él habría tenido la tarea de contratar como remisero a Sotacuro.

Según consigna el periodista Mauro Szeta, el chofer asegura que “el Loco David” estuvo en la escena del crimen y que él mismo lo trasladó desde Florencio Varela hacia otro destino que no se especifica. Dijo el chofer que fue usado para “sacarlo de la escena del crimen”, además de comentar que estaba “todo embarrado”.

Sotacuro agregó que “el Loco David” lo amenazó y le pagó 600 mil pesos por esa jornada de remis. Este sería uno de los tres prófugos que la Justicia tiene identificados. Aseguran que al menos 15 personas participaron de los macabros crímenes, ya sea directa o indirectamente.

Qué dicen los audios

En uno de los audios sumados al expediente, la pareja del acusado le habría confesado a un vecino: "El Chato (Sotacuro) se mandó una c... Le hizo de remis al ‘Tarta’ y se llevaron a las tres pibas que mataron". Y agregó en el mismo mensaje: “Capaz él no sabía que las iban a matar”.

Otro punto clave es que los peritos detectaron mensajes de textos previos a su intento de fuga. En uno de ellos, Sotacuro habría escrito: “No te preocupes, ya prendí fuego la camioneta”, en referencia al vehículo blanco con el que habrían trasladado a las jóvenes.

Tiempo después, el acusado cruzó la frontera hacia Bolivia y un mensaje enviado desde su celular fue clave para rastrearlo: “Tengo miedo y hambre. Ya crucé a Bolivia. No quería irme en colectivo”. A lo que su pareja le habría respondido: “Bueno, pasate de nuevo al lado argentino, te entregues ahí”. Finalmente fue detenido el 26 de septiembre en Villazón y trasladado al país al día siguiente.

Sospechas sobre los autores materiales

La causa sigue avanzando y ahora, la Justicia busca a dos hombres de nacionalidad peruana, de 39 y 45 años, que serían los autores materiales de los asesinatos. Ambos comparten apellido, viajaron en reiteradas veces al exterior y no tienen antecedentes penales en Argentina, según lo que difundió el medio citado.

Las pruebas indicarían que ellos fueron quienes torturaron y asesinaron a las jóvenes en una vivienda de Florencio Varela y luego habrían huido en un auto perteneciente a Sotacuro, tras amenazarlo para que guarde silencio: “Que se callara la boca, porque si no iban a ir por él”, dice en el expediente, difundido por TN.

Luego, los sospechosos se habrían juntado en José C. Paz con Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”, señalado de ser el autor intelectual del triple crimen. Allí, el joven peruano se habría llevado tres teléfonos antes de escapar para Bolivia y luego a Perú, donde fue encontrado.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", detenido en Perú. (AP)

Cómo sigue la investigación

Actualmente, la Fiscalía de Homicidios de La Matanza analiza los siete teléfonos celulares secuestrados a los detenidos: Valverde, Matías Ozorio, Sotacuro, Florencia Ibáñez, Miguel Villanueva Silva, Magalí González Guerrero, Andrés Parra, Daniela Ibarra y Ariel Giménez.

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Se espera que los resultados de las pericias digitales, que podrían conocerse la próxima semana, permitan definir los roles y responsabilidades de cada uno en el crimen que estremeció a la provincia de Buenos Aires.