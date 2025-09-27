Identificaron a Pequeño J, el presunto cerebro del triple femicidio en Florencio Varela.

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y natural del departamento peruano de La Libertad, fue identificado por las autoridades como el líder narco conocido con el alias de “Pequeño J” y presunto autor intelectual del brutal triple asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el sospechoso intentó salir del país, lo que motivó que se diera a conocer su identidad y su imagen.

"Pequeño J", el hombre señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela (Gentileza Infobae).

En un operativo realizado el miércoles por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron al barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de localizar a Valverde Victoriano, pero el señalado ya no se encontraba en el lugar.

El viernes se difundió un video del operativo fallido, en el que se observó a los oficiales entrando al barrio en busca de un bar señalado por diversos informantes como uno de los lugares que “Pequeño J” solía frecuentar. También se mencionó un edificio cercano, cuyo tercer piso habría funcionado como uno de sus presuntos aguantaderos.

La Matanza. En dos ceremonias distintas, despiden los restos de Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. (Gentileza Clarín)

Esta semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que se sospecha que “Pequeño J” sería el autor intelectual del triple crimen con la intención de “dar un mensaje” a las líneas medias de la organización narcocriminal.

En este contexto, se emitió un pedido de captura nacional e internacional con notificación roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio, de 28 años, mano derecha del capo narco, imputado como coautor del asesinato de las tres jóvenes.

Los detenidos por el momento son cuatro. El principal sospechoso está prófugo. No se descarta que hayan participado más personas.

La circular roja de Interpol fue solicitada por el anterior fiscal a cargo de la causa, Gastón Duplaá (de la Fiscalía N° 2 de La Matanza), quien imputó a Ozorio por el delito de “triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Según la notificación de Interpol a la que accedió este medio, los asesinos “aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios” a las víctimas. El documento también señaló que los atacantes “utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres”.

¿Qué hay detrás del triple crimen de Florencio Varela?

La investigación, que ahora está a cargo del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, junto a un equipo especializado, estableció que Ozorio se encontraba en la casa de Florencio Varela, lugar de los hechos, acompañado de otros cuatro detenidos en la causa: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Según la investigación, ellos “aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes con armas blancas” a las tres jóvenes con la intención de asesinarlas.

Quién es el nuevo detenido por el triple crimen en Florencio Varela

Por otro lado, se sumó un nuevo detenido en Bolivia durante la noche del viernes: Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, acusado de ser uno de los conductores que brindó apoyo con la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Lázaro Víctor Sotacuro es uno de los presuntos involucrados en el brutal triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, Buenos Aires. Ya hay al menos doce detenidos en el marco de la causa.

Sotacuro había cruzado desde la ciudad jujeña de La Quiaca hacia la vecina Villazón, en el sur de Bolivia, donde fue localizado y detenido en un hospedaje. Durante el sábado se esperaba su traslado a Buenos Aires y su entrega a la Justicia bonaerense que lleva adelante la causa.