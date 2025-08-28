Horror: encontraron enterrado el cuerpo de una mujer en el patio de su casa y sospechan de su hija de 15 años

El partido bonaerense de Ezeiza quedó conmocionado tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 38 años que fue encontrado este miércoles enterrado en el patio de su vivienda de Tristán Suárez. El descubrimiento lo hizo su hija de 15 años, quien dio aviso a la policía.

El macabro hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Alem al 200, casi esquina Canale. Según informaron fuentes policiales, el cadáver estaba semienterrado en el jardín y envuelto en una frazada ensangrentada, lo que hace sospechar que la víctima fue asesinada a golpes y luego intentaron ocultar el cuerpo.

El relato de la hija de la víctima

La adolescente contó que, al regresar de la casa de su novio, encontró un charco de sangre en la habitación. Al salir al patio, se topó con la escena que terminó por confirmar sus temores: su madre estaba muerta y cubierta con tierra.

De acuerdo a versiones extraoficiales, la menor habría escuchado gritos durante la madrugada y escapó corriendo a avisarle a su pareja, que vive a pocas cuadras. Recién esta mañana, al volver, decidió dirigirse a la comisaría para pedir ayuda.

La policía cercó la zona y solicitó la intervención de peritos científicos para retirar el cuerpo, que ya fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia. La investigación quedó en manos de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, que ordenó relevar cámaras de seguridad y tomar declaraciones a testigos.

Investigan a la hija y al novio

Tanto la joven como su novio fueron llevados a la comisaría a declarar, ya que habrían sido las últimas personas en ver con vida a la víctima. Si bien se investiga el relato de la hija y se esperan los resultados de la autopsia.

Según informaron desde TN, Vecinos señalaron que la mujer había estado vinculada sentimentalmente con un exgendarme y luego mantenía una relación con un empleado de un corralón.

Por el momento, el caso sigue bajo investigación mientras la comunidad permanece conmocionada por el brutal crimen.