El mensaje desde el celular de la víctima que puso en la mira a su hija de 15 años sobre la muerte de la mujer en Ezeiza

La policía investiga un femicidio ocurrido en Tristán Suárez, partido de Ezeiza, donde fue hallado el cuerpo de Claudia Scrazzolo, de 38 años, semienterrado en el patio de su vivienda del barrio Santa Marta. El hallazgo se produjo luego de que su hija de 15 años hiciera la denuncia tras encontrar manchas de sangre en la casa y descubrir a su madre muerta en el jardín.

Según informó la policía, el cuerpo estaba envuelto en una sábana y presentaba múltiples heridas de arma blanca. La adolescente fue entrevistada por profesionales de la Dirección de Niñez, al tiempo que también declaró su pareja, Fernando Ruiz Díaz, de 24 años. Sin embargo, las declaraciones fueron calificadas como confusas y contradictorias.

Las cámaras de seguridad de la zona aportaron elementos clave: se observó que este miércoles, a las 3:50 de la madrugada, un Peugeot 208 negro llegó a la vivienda. De él bajaron Ruiz Díaz y su padre, Fabio Ruiz Díaz. Tres minutos después, ambos salieron de la casa junto con la menor y se dirigieron hacia Monte Grande. Poco después, a las 4:05, arribó a la misma dirección un Fiat Cronos oscuro, del que descendió un hombre aún no identificado que entró al domicilio y luego se fue en ese vehículo.

El mensaje que puso a la hija en el centro de la investigación

En el lugar, los investigadores secuestraron los celulares de la víctima, de su hija y del joven, ya que comprobaron que fue la adolescente quien usó el teléfono de su madre a las 8 de la mañana para avisar en su trabajo que no iba a asistir por “problemas personales”.

Los peritos descartaron un robo, ya que no faltaba nada en la vivienda. Por el momento, las sospechas apuntan a que la hija podría estar involucrada en el crimen, aunque no se definió su situación procesal.

Lo que puntualmente pone la sospecha sobre la hija sería:

Manipulación del teléfono: El celular de la víctima fue encendido a las 8 de la mañana y se envió un mensaje de texto a sus compañeros de trabajo, diciendo que no se sentía bien y que no iría a trabajar. Los investigadores creen que la hija fue quien envió y luego borró este mensaje.

Contradicciones en su relato: La hija dio a la policía versiones contradictorias de lo sucedido.

Embarrada al regresar: La adolescente llegó a la casa de su novio con barro, y los investigadores relacionan este detalle con el hecho de que el cuerpo de su madre fue encontrado semienterrado en el patio.

Llamada al padre: La adolescente le pidió a su padre que la fuera a buscar a la casa de su novio, aunque él le había dicho que la buscaría en la casa de su madre.

Llamada a la policía: Aunque la hija y el padre estaban juntos cuando encontraron el cuerpo, fue el padre quien llamó a la policía para dar aviso.

La causa quedó en manos de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, que ya ordenó la declaración de testigos y avanza con la investigación bajo la carátula de femicidio.