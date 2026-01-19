Hallaron muerto a un joven que era intensamente buscado en Comodoro Rivadavia: “A mi hermano lo hicieron desaparecer”

Diego Serón, de 28 años, salió el pasado 7 de enero a una entrevista laboral en Comodoro Rivadavia y no regresó. Este lunes, fue hallado muerto en una zona de difícil acceso. Mientras la Justicia investiga la hipótesis de un accidente, la familia cree que se trató de un crimen.

Serón fue buscado intensamente durante 12 días hasta su reciente hallazgo en el llamado Rincón del Diablo, un área de difícil acceso ubicada al sur de la ciudad. Ese sitio está muy cerca del Camino Centenario, que bordea el cerro Chenque, y es utilizado para conectar la zona sur con la zona norte.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte. En tanto la investigación apunta a un posible accidente, mientras su familia cree que se trató de una desaparición forzosa.

“Nadie me saca de la cabeza que lo hicieron desaparecer”

“De un momento para otro desapareció y no dejó rastro de nada, o no dejaron rastro de nada porque a mí nadie me va a sacar de la cabeza que a mi hermano lo hicieron desaparecer”, dijo Alberto Vázquez, su hermano a TN.

En ese marco, se quejó por la falta de respuestas y la lentitud del accionar policial. “No te toman la denuncia hasta después de 48 horas porque por ahí hay gente que desaparece, sale a un evento y se pierde, y por eso no se toma la denuncia”, recordó en relación al momento en que fueron a hacer la denuncia

“En materia de investigación fue muy malo el tema de la policía. En siete días nos brindaron un video de cinco segundos y no es suficiente para nosotros”, había reclamado antes de conocer el desenlace fatal.

Serón trabajaba en una empresa llamada Andes. Mientras esperaba a que lo llamen para retomar las tareas tras el receso de las fiestas, hacía changas. El día de su desaparición había ido, supuestamente, a una entrevista por un trabajo. Solo le avisó a su madre y salió sin sus pertenencias -lo que llama la atención de su familia- únicamente llevaba el celular, que apenas unas horas después ya estaba apagado.