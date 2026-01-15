Salió a caminar y apareció muerta en un barranco en Comodoro Rivadavia: el impensado lugar donde hallaron el celular

Comodoro Rivadavia está conmovida por la trágica noticia de la muerte de Valeria Schwab. La mujer de 38 años salió a caminar la noche anterior y fue encontrada al otro día en un barranco en la costanera de la ciudad. El cuerpo tenía signos de violencia y se investiga el caso.

El cuerpo de Valeria fue encontrado cerca de las 4 de la madrugada en una zona conocida como Eureka, cerca de la costa y dedicada a hacer actividad física. La Policía de Chubut realiza investigaciones para saber qué fue lo que pasó.

La mujer que fue encontrada muerta en un barranco en Comodoro Rivadavia

Según detalló su familia, la mujer salió a caminar alrededor de las 22 del martes, en un lugar al que iba con frecuencia. Cerca de las 23, envió un mensaje en el que avisaba que estaba en la zona de Las Torres, fue la última vez que respondió.

En la madrugada, el cuerpo fue encontrado cerca de la Ruta 3, bajo el cerro Chenque. La mujer habló por última vez con su hermana y su novio.

Asimismo, había subido una historia a Instagram en donde mostraba el camino Ducós, cerca de Las Torres, y un sticker de yoga. Lo que era una incógnita fue que el celular de Valeria no estaba en el lugar.

El dato sobre el celular que cambió la investigación sobre la mujer que apareció muerta en Comodoro Rivadavia

Horas después y tras los rastrillajes, su hermana confirmó que los investigadores encontraron el celular y esto abrió nuevos enigmas sobre qué pasó con Valeria.

La última foto que subió la mujer antes de aparecer muerta en Comodoro Rivadavia

Lo llamativo es que el celular de la mujer de 38 años apareció del otro lado de la ruta, a 200 metros del lugar donde encontraron el cuerpo de Valeria.

“Apareció el celular y hay que buscar al culpable o a los culpables. No puede ser que no se haya visto nada”, declaró su hermana a El Comodorense.

El detalle del celular generó nuevas incógnitas en los investigadores. El hecho fue caratulado como homicidio por el fiscal Marcelo Cretton, quien aseguró que fue una muerte “violenta y forzada”.