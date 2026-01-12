Hallaron a una mujer muerta y desnuda en un country en Mendoza: detuvieron a su ahijado

Una mujer de 74 años fue hallada muerta en el barrio privado Cerro de la Capilla en la zona de El Challao del departamento de Las Heras en Mendoza. El principal sospechoso es su ahijado, quien está detenido. La alarma llegó cuando una vecina llamó al 911 preocupada porque no la veía hace casi un mes.

Según relató la mujer, la ausencia de la dueña de la casa le llamó la atención y cuando fue a golpear la puerta, fue atendida por el ahijado de la víctima, quien le respondió de forma evasiva y le dijo que ella no estaba, a pesar de que su auto estaba estacionado.

La mujer llamó al 911 para alertar por el hecho. Cuando llegó la Policía de Mendoza, fueron atendidos por un hombre de nombre Juan Manuel Ramírez, quien dijo ser su hijo.

Encontraron el cuerpo de una mujer en Mendoza: desnuda y tapada con una sábana

El hallazgo del cuerpo y la investigación

El hombre aseguró Rodríguez no estaba en su casa porque se fue de viaje a la ciudad de Malargüe el viernes pasado. No obstante, su relato incoherente y su actitud levantó sospechas.

Cuando ingresaron a la vivienda encontraron cocaína y botellas de bebidas alcohólicas en una mesa. En un cuarto que estaba cerrado con llave, hallaron el cuerpo de la mujer que estaba desnuda sobre una cama y cubierta con una sábana.

Tras verse acorralado, el hombre confesó que la mujer murió el viernes pasado, por lo que su coartada quedó en evidencia.

Según relató el detenido, la mujer se negó a que realizaran un festejo en su propiedad, por lo que, en la discusión, uno de los asistentes atacó a la mujer y la asfixió.

Ramírez fue detenido junto a su novia mientras continúa la investigación por el caso. El hombre tiene antecedentes de dos pedidos de captura vigentes y varias causas por delitos.