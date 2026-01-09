Dijo que se había matado, pero la asesinó él: 3 años después, Interpol busca a un femicida argentino

Agostina Jalabert era una joven modelo argentina de 25 años que se había instalado en México. A fines de 2022, había retomado su noviazgo con Juan Manuel Reverter, de quien se había separado por un episodio violento. Reverter viajó para estar con ella y, en febrero de 2023, la asesinó, pero lo hizo pasar por un suicido. Tras tres años de lucha de la familia de la víctima, recién ahora la Justicia cambió la carátula: lo busca Interpol.

Femicidio de Agostina Jalabert: Interpol emitió alerta roja y ordenan la captura internacional de su expareja.

El Juzgado Federal de Viedma ordenó la detención de Reverter tras un pedido con alerta roja de Interpol y un pedido formal de la Fiscalía de México. Así, se activó formalmente su búsqueda internacional con fines de extradición.

Los investigadores creen que el asesino podría estar en un predio sobre la Ruta Provincial Nº 1, entre Viedma y El Cóndor. No obstante, no se descarta que se desplace por otras provincias argentinas o incluso por Estados Unidos, Belice y Guatemala.

Cómo fue el femicidio de Agustina Jalabert

El 18 de febrero de 2023, Candela Jalabert, hermana de Agostina, encontró a la víctima en el baño del departamento de Playa del Carmen, colgada del cuello con un cinturón atado a un toallero, a solo 1,20 metros del piso.

Agostina tenía marcas en la cara y el cuerpo. Sin embargo, al principio, no se consideró que podía tratarse de un femicidio. En el lugar estaba Reverter: fue quien abrió la puerta y aludió que había tardado porque “estaba durmiendo”.

La familia de Agostina enseguida supo que se trataba de un femicidio. Tanto en México como en Argentina activaron una campaña para exigir el cambio de carátula y, así, justicia.

No era el primer episodio de violencia que sufría Agostina. Se había puesto de novia durante la pandemia en Viedma, Río Negro, pero se separó cuando él la agredió. Más tarde, a fines de 2022, retomaron la relación y Reverter viajó. Dos meses después, la asesinó. Los días previos al crimen la hermana de Agostina notó discusiones y tensión. Jamás imaginó el final.

“Nunca vi que una persona se ahorque tan cerca del piso”

Para cambiar la carátula a femicidio, la autopsia fue fundamental. En el informe del médico forense José Micieli se detallan heridas compatibles con golpes de puño, trauma craneal, quemaduras de cigarrillo (signos de tortura) y abuso sexual.

“Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso y a una altura tan baja”, señaló el perito sobre la teoría del suicidio inventada por el asesino.

La alerta roja que lanzo Interpol es clara en ese sentido: “La víctima y el inculpado Juan Manuel Reverter se encontraban en su domicilio en Playa del Carmen, donde el inculpado comenzó a golpear a la víctima en la cara y el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello hasta quitarle la vida. Después tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima para simular un suicidio”.