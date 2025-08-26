Grabaron a una maestra cuando les robaba el dinero de las mochilas a sus estudiantes

Un insólito hecho generó conmoción en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, luego de que dos alumnas de quinto año denunciaran a una maestra por robarles dinero de sus mochilas. El episodio quedó registrado en un video que sirvió como principal prueba del hurto.

El caso ocurrió en el Profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”. Según trascendió, las estudiantes habían notado en reiteradas ocasiones la desaparición de efectivo de sus pertenencias, por lo que decidieron colocar un teléfono móvil en el aula con la cámara encendida durante el recreo.

El video que destapó el caso

La grabación muestra a la docente revisando una mochila y extrayendo un fajo de billetes. El registro, de apenas unos segundos, fue presentado tanto a las autoridades de la institución como en la comisaría local.

El jefe de la Policía Departamental de Victoria, Comisario Martín Tello, confirmó la presentación de la denuncia por parte de las alumnas y detalló que el video ya fue remitido al fiscal a cargo de la investigación, quien deberá definir los próximos pasos procesales.

La respuesta de la institución

Tras la repercusión del caso, la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” emitió un comunicado oficial en el que informó que se tomaron medidas internas inmediatas conforme a la normativa vigente.

El texto aclaró que se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes y remarcó que se trata de un hecho aislado que “no representa la conducta general del cuerpo docente”.

La institución, además, destacó la dedicación y compromiso de sus profesores y reafirmó su misión de brindar una formación de calidad basada en el esfuerzo y la vocación docente.