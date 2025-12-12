Graban a la presidenta de un hogar maltratando y amenazando a un niño: “Te voy a romper en 20″

Una empleada de la Sociedad de Protección a la Infancia, que funciona como un hogar convivencial de Balcarce, grabó un extenso audio para denunciar los maltratos que Alejandra Género, presidenta de dicha institución, profería sobre algunos niños que viven allí.

Género y Marisa Benaduche, trabajadora de dicho hogar, son investigadas ahora por la Justicia de Mar del Plata. Los episodios registrados ocurrieron a fines de noviembre.

En las últimas horas se conocieron algunos fragmentos de los 40 minutos grabados. Los audios causan terror: son insultos, gritos y amenazas sin ningún tipo de límite hacia dos menores que viven en el lugar. Ambas quedaron desvinculadas de la institución.

Cómo funciona la Sociedad de Protección a la Infancia

En el también conocido como “Patronato” viven chicos que fueron alejados provisoriamente de sus familias, en mayor medida derivados por el Servicio Local o por decisiones de la Justicia. Vienen de contextos vulnerables, de violencia familiar, negligencia o conflictos graves.

En el lugar conviven chicos y adolescentes de distintas edades, asisten a escuelas de la zona y están bajo el cuidado de personal a cargo las 24 horas. El punto clave en una institución de este tipo es la contención y el binestar, deben transitar la situación en paz y lejos de todo tipo de violencia. No habría sido, teniendo en cuenta los audios, lo que ocurrió semanas atrás.

El tenebroso audio que desnuda el maltrato

Según se desprende de los audios, uno de los chicos habría roto un vidrio en medio de una crisis emocional. Género llegó al lugar tras el hecho para retarlo por lo acontecido. También lo acusa de haberle pegado a un niño más chico y de escupir a Benaduche. El chico por su parte, asume haberla escupido luego de que la mujer “le golpeara la cabeza contra la pared”. El audio fue difundido por el periodista Hugo Ponce.

Entre las frases más resonantes del material se escucha: “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Cállate la boca porque te pego una cachetada” y “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”.

“La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más. No valoran un carajo. Te vas a quedar solo toda tu vida. Te haces la víctima y esas son lágrimas de cocodrilo”, decía la mujer, mientras se escucha al chico llorar y pedir por favor que lo deje hablar.

“Te rompo la cara de una cachetada si me llegás a escupir. Esta gente viene a trabajar, que tiene su familia, que tiene sus problemas,¿vos qué te pensás que sos?“, le lanza duramente.

Y agrega: “No te voy a escuchar porque no te merecés que te escuche nadie. No tenés derecho a nada, hijo de p..., porque puteás a toda la gente".

“Te voy a romper en 20. Como que me llamo Alejandra, te hago recagar a palos afuera. Una gran paliza te hago dar y no se da cuenta nadie”, le dice la mujer.

Qué pasó con las mujeres acusadas

El Juzgado de Familia N° 6 de Mar del Plata dictó una medida cautelar el 5 de diciembre para proteger a los chicos involucrados. La denuncia había sido enviada por la Escuela Especial N° 502, que intervino tras enterarse del episodio.

Son varios, además de Género y Benaduche, las personas alcanzadas por la medida: les prohibió tener cualquier tipo de contacto con los menores y no podrán acercarse a menos de 200 metros

Las acusadas están citadas a indagatoria el próximo 17 de diciembre ante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.