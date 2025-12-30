Golpe, robo y amenaza: cayó tras regresar a intimidar a su víctima

Una secuencia que empezó con un golpe y robo terminó con un sospechoso detenido en la Capital. De acuerdo con el relato de la víctima, el agresor no solo le sustrajo el celular: al día siguiente volvió para intimidarlo con un cuchillo y evitar que lo denunciara. La situación se frenó cuando un familiar pidió ayuda al Sistema de Emergencias 911.

Un ataque y un regreso peligroso

Según la denuncia, todo ocurrió el domingo por la noche, cuando el damnificado estaba en la vereda de su casa. En ese momento se le acercó un hombre y, tras un intercambio breve, lo atacó con violencia: lo golpeó en la cabeza y le robó el celular antes de escapar.

Pero la historia no terminó ahí. Ya el lunes por la noche, mientras la víctima estaba con su familia, el mismo individuo habría regresado con un arma blanca para amenazarlo de muerte si lo denunciaba.

El llamado que activó el operativo

Una de las hijas del hombre advirtió la escena y se comunicó con el 911. La intervención fue rápida: efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital concretaron la aprehensión en inmediaciones de calle Magallanes al 1500 y lograron interceptarlo en la zona de O’Higgins y Olleros, donde fue desarmado en el acto.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, tomó intervención la Fiscalía de Robos y Hurtos, que avaló lo actuado. El imputado quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se avanzan las medidas correspondientes en la investigación.