Giro en el caso del triple crimen: citan a declarar de urgencia a la mamá de Lara, la joven de 15 años

La causa por el triple crimen de las tres jóvenes de La Matanza sumó en las últimas horas un giro inesperado. Una joven se presentó ante la Justicia y declaró que Lara Gutiérrez, de 15 años, y “Pequeño J” eran novios, lo que abrió una nueva línea de investigación en el crimen ocurrido en Florencio Varela.

A raíz de esta revelación, el fiscal Carlos Arribas citó de urgencia a la madre de Lara, Estela, quien se presentó junto a su abogada, Verónica Vélez, para prestar declaración.

La citación se produjo tras la difusión de un video clave que muestra a la adolescente junto al joven apodado “Pequeño J”, uno de los principales sospechosos del caso.

El video que encendió las alarmas

La nueva información sobre los dichos de la joven de 16 años fue difundida por el periodista Ignacio González Prieto, quien explicó que la imagen —un fotograma del video— muestra claramente a “Pequeño J” junto a Lara, en compañía de otro hombre que también figura entre los sospechosos, y una menor de edad que podría convertirse en testigo clave.

“Hay otro hombre más que es sospechoso del crimen, que es el que está en el medio. Y hay otra chica, también menor de edad, que es testigo clave en la investigación”, detalló González Prieto al presentar la foto que ya analiza la fiscalía.

Según fuentes cercanas al caso, la difusión de este material audiovisual motivó al fiscal Arribas a actuar de inmediato, ordenando la nueva declaración de Estela, la madre de Lara, para ampliar detalles sobre el entorno de su hija y su vínculo con los involucrados.

Una reunión bajo la lupa: Pequeño J y Lara

En paralelo, los investigadores indagan sobre una reunión ocurrida el 6 de septiembre en una casa de comidas rápidas, donde —según los primeros testimonios— habrían estado presentes Lara, “Pequeño J” y otras dos personas.

Aunque las cámaras del local no registraron la permanencia del grupo, los investigadores consideran certera la información aportada por testigos y por la nueva joven que declaró en las últimas horas. Esta línea podría ser clave para reconstruir los momentos previos al crimen.

La madre de Lara aseguró que ella no robó a nadie

En una entrevista con El Nacional La Matanza, la mujer y otra de sus hijas, cuestionó una de las versiones que señala que el móvil del crimen habría sido el robo de una cierta cantidad de estupefacientes a uno de los integrantes de la banda que ejecutó el asesinato y por el cual “Pequeño J” es señalado como el autor intelectual del crimen.

“Si hubiesen robado droga, cómo se van a subir por 300 dólares; si hubieran hecho lo que dicen, no habrían necesitado irse a trabajar las 3“, sentenció.

Expectativa por nuevas medidas

El fiscal Arribas analiza ordenar nuevas pericias y citaciones a partir de los datos aportados. La aparición del video y el testimonio de la nueva testigo podrían reorientar la investigación hacia un posible vínculo personal entre víctima y victimario.

Mientras tanto, la familia de Lara espera respuestas y confía en que estas nuevas pruebas permitan aclarar las circunstancias del triple crimen que conmocionó a La Matanza y mantiene en vilo a la comunidad.