Femicidio en La Matanza: discutió con su pareja, le pegó y atropelló con un camión

Un femicidio ocurrió en La Matanza a plena luz del día y conmovió a los vecinos. Un hombre discutió con su pareja en la calle, la golpeó y atropelló con un camión cargado de bananas. La brutal secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, lo que permitió que sea detenido rápidamente en el lugar.

Fue cerca del Mercado Central, entre las calles Circunvalación y Del Cultivo, en horas de la tarde del lunes. La mujer identificada como María Luzmar Caiti Rivero de 36 años y de nacionalidad boliviana, mientras que el atacante es Gabriel Martínez de 32 años y de origen boliviano.

Brutal femicidio en La Matanza: la golpeó, atropelló y mató

Según la reconstrucción del hecho, la pareja comenzó a discutir. Luego el hombre bajó a la mujer a la fuerza y la golpeó en la banquina por unos minutos, en donde le pegó con los puños, le tiró objetos y la pateó mientras María Luzmar buscaba defenderse.

El homicida se subió al camión, por lo que la mujer intentó subirse, también, pero la puerta estaba trabada. El hombre arranca el camión y arrastra a su pareja por unos metros, provocando su muerte de inmediato.

En ese momento pasaba otro camión por al lado que vio cuando el hombre atropella a la mujer. El homicida quiso escapar, pero este hombre lo detuvo hasta que llegaron los efectivos de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza.

“Mi intención no fue matarla. Arranqué y no la vi”, declaró el hombre cuando fue detenido.

Según revelaron fuentes policiales, el testigo le cerró el paso al homicida para que no escapara.

“La víctima había perdido masa encefálica. Médicos del Mercado Central constaron la muerte”, contaron fuentes de la investigación.

Asimismo, se supo por revelaciones de testigos que el asesino “tenía olor a alcohol”.

La hija de la mujer fallecida fue quien confirmó que la mujer y el hombre eran pareja.