Una nena de 12 años recibió una bala pérdida en medio de los festejos de Navidad y lucha por su vida

Una nena de 12 años festejaba la Navidad con su familia en la zona oeste del conurbano bonaerense cuando recibió una bala pérdida. La menor de 12 años ingresó al Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía cerca de las 6 de la mañana y está internada en terapia intensiva, luchando por su vida.

Según revelaron, el hecho ocurrió en pleno festejo familiar cerca de las dos de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Castelli al 1500. La nena de nombre Angelina recibió la bala mientras estaba con sus familiares festejando.

De urgencia, fue trasladada por su padre al Hospital San Juan de Dios, pero por la gravedad de su estado, la llevaron a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía a las seis de la mañana.

Qué dice el parte médico de la nena que recibió una bala pérdida

Hace instantes, se conoció el parte médico de la nena de 12 años que lucha por su vida. El comunicado informó que recibió la bala en la fosa posterior del cráneo, es decir, en la parte trasera de la cabeza, en la zona de la nuca.

Los familiares de la nena no saben de dónde pudo haber venido la bala. Según contaron, la menor se desvaneció al instante y comenzó a sangrar. Su padre gritó desesperado y la llevaron de urgencia.

Hasta el momento, se sabe que la bala aún continúa en el cráneo de la nena, ya que no hay orificio de salida y esto complica su cuadro médico.

“El hecho ocurrió a 10 cuadras de donde nos encontramos y es un lugar que está a la vera de la autopista del Acceso Oeste. La doctora que se encargó de determinar lo ocurrido señaló la menor recibió el proyectil en la nuca. La comisaría 5ta de Villa Sarmiento investiga si se puede determinar el accionar de la persona que disparó y tratar de identificarla para detenerla”, reveló la periodista de C5N que está en el lugar del hecho.