Encontraron el cuerpo de una jubilada dentro de un aljibe en Chaco: la macabra primera hipótesis

Una mujer de 68 años fue hallada sin vida y con signos de haber sido apuñalada en el interior de un aljibe, en la localidad de Presidencia de la Plaza, en el interior de Chaco.

La víctima, identificada como Mirta Córdoba de 68 años, estaba dentro del depósito de agua del patio de su casa, sobre la calle Sargento Cabral, entre Güemes y Antártida Argentina.

La policía fue alertada por una de las hijas de Mirta, quien no encontró a su madre en la casa, pero dio con manchas de sangre y un cuchillo en el patio.

Una vez en el lugar, efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza solicitaron la colaboración de los Bomberos. Al iniciar el rastrillaje en la zona, encontraron el cuerpo de la jubilada.

Impactante hallazgo y una detenida

Mirta se encontraba en el interior del aljibe ya sin vida, a unos cuatro metros de profundidad.

La médica del hospital local, Angélica Fernández Longoni, confirmó el fallecimiento de la mujer. La fiscal de Género en turno, Fernanda Abraam, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para avanzar con las pericias.

En tanto, la cuidadora de la víctima, una mujer de 40 años que se encontraba en el lugar, fue demorada. La sospechosa fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición de la fiscalía que interviene en la causa.

En principio, el hecho fue caratulado como “supuesto homicidio” y los investigadores continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del macabro hecho.