En medio de una discusión, un hombre agredió a varias personas con un palo hasta que se desvaneció: murió de un infarto

Un impactante hecho quedó registrado por una cámara de seguridad en Rafael Castillo, partido de La Matanza, cuando un hombre falleció en medio de una tensa pelea con algunos miembros de su familia.

Las imágenes son claras y muestran cómo un hombre mayor agrede con un palo primero a una mujer, luego a un joven y, minutos después, a otra persona más.

En ningún momento las personas reaccionaron de la misma manera, solo que al intentar defenderse, el hombre cayó de rodillas en la vereda. Sin poder reincorporarse, se desvaneció y quedó acostado completamente en el piso.

A qué se debía la discusión

Según se recabó, la disputa era de larga data y estaba relacionada con la propiedad de una casa. El hecho ocurrió el pasado lunes, en la verdad de una vivienda situada en Ramón Lista al 1400.

El video muestra claramente cómo el hombre se acerca con dificultad -se trataba de una persona mayor de 60 años- a una joven que estaba parada e intenta pegarle con un palo. A metros había un portón de donde se asomó un muchacho, a quien también le pegó con el palo.

Minutos después llegó al lugar otro familiar a quién también quiso pegarle. Fue entonces cuando entre todos intentaron sacárselo de encima. El hombre cayó y, finalmente, quedó tendido boca arriba, totalmente descompensado.

De qué murió el vecino de Rafael Castillo

La víctima, identificada como Oscar, tenía problemas de salud, ya había padecido un accidente cerebrovascular (ACV) y se había sometido a una cirugía cardíaca.

Según se desprende de las primeras pericias, el hombre murió de un infarto provocado por la tensión del momento. No obstante y aunque las imágenes son determinantes, la investigación continúa para conocer cómo se desencadenaron los hechos