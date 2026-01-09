Tenía 21 años, intentó defender a su hermano en una pelea y terminó con el peor desenlace

El partido bonaerense de Merlo atraviesa horas de profundo dolor y conmoción tras el crimen de Morena Magali Medina, una joven de 21 años que fue asesinada de un disparo en el pecho cuando salió de su casa para intentar proteger a su hermano en medio de una violenta pelea en la calle.

El hecho ocurrió en las últimas horas y es investigado por la Justicia de Morón, que ya logró detener a dos sospechosos acusados de homicidio y tentativa de homicidio.

Cómo ocurrió el ataque que terminó con la vida de Morena

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hermano de Morena se encontraba con un amigo cuando se cruzó con un grupo de jóvenes con los que había mantenido un conflicto días atrás. El encuentro derivó rápidamente en una discusión que escaló a una pelea física.

En medio de la violencia, los agresores extrajeron un arma de fuego y comenzaron a disparar. Uno de los proyectiles impactó en el pie del hermano de Morena, quien cayó al suelo herido.

Esa escena fue advertida por la joven desde el interior de su vivienda. Al ver a su hermano en peligro, salió corriendo para asistirlo, sin imaginar el desenlace fatal.

El disparo y el traslado de urgencia al hospital

Según fuentes de la investigación citadas por el portal Inforbano, fue en el momento en que Morena intentó interceder cuando recibió un balazo en el pecho. La joven quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia, junto a su hermano, al Hospital Malvinas.

Morena ingresó al quirófano en estado crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció horas después a causa de la gravedad de la herida. Su hermano, en tanto, fue atendido por la lesión en el pie y recibió el alta médica.

La investigación y la detención de los sospechosos

Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar. La zona fue preservada para realizar los peritajes correspondientes y se inició un operativo para dar con los responsables.

En las últimas horas, la policía llevó adelante varios allanamientos que culminaron con la detención de dos jóvenes, señalados como los presuntos autores del homicidio de Morena y del ataque contra su hermano.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se intenta esclarecer el rol de cada uno de los detenidos y las circunstancias exactas del crimen.

El reclamo de justicia del barrio

El asesinato de Morena generó una fuerte reacción entre los vecinos de Merlo, que se movilizaron para pedir justicia y exigir que el caso no quede impune.

Familiares, amigos y habitantes de la zona expresaron su dolor y acompañaron el reclamo, mientras la investigación avanza bajo la mirada de una comunidad conmocionada por una tragedia que volvió a poner en foco la violencia armada y sus consecuencias irreversibles.