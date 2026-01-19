La Costa Atlántica es el lugar típico elegido por las familias argentinas para vacacionar, lo que también es el escenario de accidentes durante la temporada de verano. El 12 de enero, una UTV en la que viajaba un nene de 8 años y su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de La Frontera, Pinamar.

El nene de nombre Bastián fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, adonde ingresó inconsciente y con una lesión en la cabeza. Desde ese entonces pasó por varias cirugías, y fue trasladado a un centro médico de Mar del Plata. Allí lucha por su vida y le realizaron una tercera cirugía.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires comunicaron un nuevo parte médico este lunes. El menor de 8 años está internado en el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti desde el 15 de enero. “Continúa internado en terapia intensiva, en estado grave, clínica y hemodinámicamente estable y con asistencia respiratoria mecánica”, señalaron los profesionales.

En el mismo comunicado destacaron que en las últimas 24 horas, el menor “presentó respuesta parcial a estímulos y se le retiró el sensor de presión intracraneal”.

El nene de ocho años que sufrió el accidente en Pinamar

Asimismo, en las últimas 12 horas se suspendieron sedantes más profundos. Al igual que se mantiene “una sedación leve con el objetivo de comenzar un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria, y así evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada”.

La causa judicial por el accidente en Pinamar

La investigación judicial por el accidente sigue en curso, mientras la fiscalía imputó a Maximiliano Jerez, el padre del nene de ocho años. El motivo es por lesiones culposas, ya que consideran que no se respetaron las medidas de seguridad adecuadas.

En ese sentido, se realizan las pericias pertinentes para determinar el grado de las responsabilidades de los adultos que están involucrados en el hecho.

El menor sufrió un traumatismo en la cabeza y tiene complicación hepática.