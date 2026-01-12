Tres rugbiers cordobeses fueron detenidos por atacar a golpes a otros jóvenes en Pinamar

En las últimas horas, se conoció un violento episodio en la localidad de Ostende durante el domingo. Los implicados, jugadores de rugby del club Uru Cure de Río Cuarto, fueron imputados por el delito de lesiones leves tras una pelea iniciada por un motivo trivial mientras se dirigían a un boliche.

Tres rugbiers cordobeses fueron detenidos: los motivos

Según la reconstrucción del caso, los agresores y las víctimas compartían el mismo complejo de departamentos y habían realizado la “previa” juntos. Tras ser desalojados del lugar por el dueño debido al alto volumen de la música, ambos grupos caminaron hacia el boliche Boutique.

El incidente se desencadenó en la calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, a pocas cuadras del muelle de Pinamar. Según la investigación, la gresca comenzó cuando uno de los jóvenes santafesinos le tocó el pelo a uno de los rugbiers, lo que generó una reacción violenta inmediata por parte de los cordobeses.

Personal policial y efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), afectados al Operativo Sol 2026, intervinieron tras un llamado al 911. En el lugar, lograron reducir a tres de los involucrados, identificados como Karim “Pocha” Safadi (18), Agustín García (18) y M.C.C. (17). En tanto, las víctimas son tres jóvenes oriundos de Casilda, Santa Fe, de 18, 19 y 20 años, quienes recibieron asistencia médica por hematomas y contusiones.

Las imputaciones que recibieron los rugbiers cordobeses en Pinamar

La causa quedó a cargo del fiscal Sergio García, titular de la UFI N°5 de Pinamar, quien imputó a los dos mayores por lesiones leves. Por su parte, el menor de 17 años fue entregado a un adulto responsable por disposición de la fiscalía de responsabilidad juvenil N°1.

Safadi, quien cumplió la mayoría de edad el pasado sábado, es integrante de las categorías juveniles de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR) y formó parte del seleccionado “Los Doguitos”. El fiscal solicitó además la identificación del resto de los jóvenes que vacacionaban con los detenidos para avanzar en la investigación.

Este hecho ocurre a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell en 2020, lo que generó una especial atención sobre los protocolos de seguridad nocturna en la Costa Atlántica