El impactante video de la nena de 14 años que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró en el patio

La adolescente de 14 sería hija de un policía en actividad, a quien le quitó su arma.

Camila Charris
Camila Charris

10 de septiembre de 2025,

Una alumna de 14 años ingresó este miércoles a la escuela Marcelino Blanco en La Paz, Mendoza, con un arma de fuego, efectuó al menos dos disparos y se atrincheró en el patio del establecimiento. El hecho ocurrió cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a clases tras el primer recreo.

Según testigos, la adolescente pasó primero por el baño antes de salir con el arma, apuntando a algunos compañeros y buscando a una profesora que no estaba presente. Afortunadamente, no se registraron heridos graves, aunque varios alumnos sufrieron ataques de pánico y fueron trasladados a un hospital de la zona.

Le quitó el arma a su papá

La joven es hija de un policía en actividad y habría tomado la pistola reglamentaria de su padre. Personal del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a psicólogos, negocia su entrega mientras un helicóptero policial permanece listo para trasladarla si es necesario.

Las autoridades han vallado la zona y pidieron a la comunidad que no se acerque al colegio. La fiscal penal de menores de La Paz supervisa el procedimiento, mientras los equipos de seguridad trabajan para garantizar que la situación se resuelva sin daños.

El incidente generó gran conmoción entre estudiantes, docentes y vecinos. La prioridad de la policía es que la adolescente se entregue de manera segura y se proteja a todos los alumnos, al tiempo que se investigan las circunstancias que llevaron al episodio.

