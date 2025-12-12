El escalofriante relato del nieto de Marina Jiménez sobre los abusos: “Me decía que no tenía que contar”

Marina Jiménez, de 73 años, es la histórica directora del Ballet Salta y fue condenada a 10 años de prisión tras encontrada culpable de abusar sexualmente de su propio nieto durante 7 años.

Tras la condena a la directora del Ballet Salta, habló su nieto, víctima de abuso sexual (Gentileza)

La denuncia fue radicada en 2022. El denunciante, quien ahora tiene 31 años, dijo que su abuela comenzó a manosearlo cuando él tenía 10 años y mantuvo ese comportamiento hasta sus 17 años.

Los abusos denunciados por el nieto de Marina Jiménez

“Me costó mucho poder hablarlo. Yo sentí mucha vergüenza durante mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo”, asegura Emanuel, quien denunció a su abuela en junio de 2022, en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires.

La declaración formal del joven indica que los abusos ocurrieron a lo largo de 7 años, principalmente cuando visitaba a su abuela y se quedaba a dormir en su casa, en la ciudad de Salta. La mujer actuaba de manera aberrante cuando estaban solos en el domicilio y, en ocasiones, por la noche, cuando todos dormían.

“La primera vez fue a los 10 años y fue muy fuerte, porque ella empezó con manoseos y cosas que yo en su momento naturalicé. Ella me decía que no tenía que contar porque íbamos a tener un problema“, recuerda Emanuel.

El denunciante declaró que también hubo episodios de abuso cuando en vacaciones que compartieron en Mar del Plata, y que su abuela “lo amenazaba de manera constante” para que no cuente lo sucedido.

“Solo una vez”: el indignante pretexto de Marina Jiménez

Después de trabajarlo con su terapeuta, Emanuel pudo contarlo por primera vez hace unos años a un amigo, pero le quedaba la parte más difícil: hablarlo con su padre, hijo de la bailarina.

Aníbal Jiménez lo escuchó y le creyó. Enseguida fue a confrontar a su madre, quien le dio una respuesta indignante, que fue todo lo que necesitaba para terminar de acompañar a su hijo en la denuncia. "Él la fue a confrontar y ella le dijo que había pasado, pero una vez“, señaló Emanuel.

En tanto comentó como fue para su padre lo ocurrido: “Nunca lo vi mal, nunca en la vida. Siempre fue una persona que si estaba mal no se lo notaba y debe haber sido la única vez que lo vi tan destruido".

Asimismo, señala que nadie en su entorno familiar, más allá de sus padre, se puso de su lado. "Mi abuelo (Hugo Jiménez) me pidió que retirara la denuncia y cuando le dije que no podía, lo bloqueé. Ninguno de los miembros de mi familia me apoyó“, asegura.

Condena de 10 años

El denunciante fue sometido a pericias interdisciplinarias y evaluaciones psicológicas, además se tomó testimonios de familiares y personas del entorno del ballet. Finalmente, en el juicio se condenó a 10 años de prisión a la mujer.

Cabe mencionar que la sentencia aún no está firme, lo que le permite estar en libertad mientras se tramitan las apelaciones. “Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio”, dijo el joven. A la vez alentó a las víctima a denunciar: “Es muy difícil, lo sé, y muchas veces no están acompañados por las familias. Yo me sentí muy solo durante mucho tiempo hasta que pude hablar”.