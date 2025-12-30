El escalofriante posteo que publicó la mujer degollada en Lomas del Mirador antes de morir: “Sola, pero segura”

Karina Janet Arotinco Palomino tenía 44 años, era madre de tres hijos y se mostraba muy activa en redes sociales. El 9 de diciembre, a solo dos semanas de ser asesinada a puñaladas mientras caminaba por una calle de Lomas del Mirador, compartió una frase que hoy resulta estremecedora: “Sola... pero segura!!”.

En su perfil, solía mostrarse sonriente, acompañada por amigas y transmitiendo mensajes de fortaleza personal. En una de sus publicaciones, junto a una selfie, había dejado otra reflexión que con el paso del tiempo cobra un significado aún más profundo: “Ser dueña de tu historia es un acto de amor propio”.

El posteo de la joven que murió degollada en la vía pública.

En otra de sus publicaciones, Karina dejaba ver una postura firme y confiada ante la vida: “Sin dudas, sin miedos, sin ansiedad”. Sin embargo, esa sensación de fortaleza se vio trágicamente interrumpida la mañana del domingo, cuando su historia tuvo un desenlace tan violento como inesperado.

En las últimas horas, la Policía Bonaerense arrestó a Manuel Alberto Norry, señalado como el principal sospechoso del femicidio. Según indicaron fuentes del caso a TN, se trata del cuñado de la mujer que había salido a bailar con la víctima ese mismo domingo y que, además, habría mantenido un vínculo sentimental con ella.

La investigación quedó en manos de la fiscalía especializada en homicidios de La Matanza, dirigida por Adrián Arribas, que avanza con las pericias y la recolección de pruebas para esclarecer el crimen.

La pista del perro que resultó decisiva en la causa

Un elemento inesperado terminó siendo determinante para avanzar en la causa, más allá del seguimiento de las cámaras de seguridad: el perro que aparece en las imágenes.

El macabro video del momento en el que un hombre siguió a una mujer que volvía de bailar y la mató en Lomas del Mirador

Al revisar el material, los investigadores observaron que el animal no solo caminaba junto a Arotinco, sino que, después del ataque, también acompañó al agresor. Ese comportamiento llamó la atención de los pesquisas y se volvió clave para la investigación: para ellos, el perro conocía tanto a la víctima como a quien la atacó.

El sospechoso permanece detenido en una comisaría de la zona y será indagado por la Justicia este martes, mientras la causa continúa avanzando.