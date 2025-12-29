La vecina que encontró a la mujer degollada en Lomas del Mirador dio un aterrador testimonio: “Ella solo pedía ayuda”

Un nuevo femicidio conmociona a La Matanza. Una mujer de 44 años fue asesinada en la localidad de Lomas del Mirador por un hombre que la persiguió mientras caminaba por la calle y la atacó a pocas cuadras de su casa. El agresor permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Los resultados de la autopsia fueron revelados y son aterradores. Además, la vecina que encontró a la mujer, habló con TN y dio detalles aberrantes de la situación.

El crimen ocurrió ayer, poco antes de las 7 de la mañana, en la calle Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña. La víctima fue identificada como Janet Karina Arotinco Palomino, de nacionalidad peruana, quien regresaba a su domicilio luego de haber salido a bailar.

Según la reconstrucción del hecho, la mujer fue seguida por el atacante y, al advertir la situación, alcanzó a pedir ayuda a los vecinos. Incluso llegó a acercarse a la casa de una vecina y gritó desesperadamente, pero pese a que se dio aviso al 911, murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Qué dijo la vecina que encontró a la mujer degollada

Irma, la ciudadana que vivió de cerca el hecho, expresó: “Yo estaba durmiendo y de repente escuché que pedían ayuda así que me desperté de golpe. Le pregunté a un señor que ocurría y me dijo que apuñalaron a una señora. La veo tirada en frente y veo que fue en la puerta de mi casa".

La señora reconstruyó el momento de desesperación y recordó que intentó ayudarla: “Traté de buscar una toalla para ver si podía frenar la sangre que le salía. Cuando crucé, otra señora me dijo: ‘me parece que está muerta’, y sí, ya estaba muerta”, subrayó.

También, la vecina aseguró que solo escuchó el pedido de ayuda de la víctima y sumó lo que pudo saber de otros testigos clave. “La señora que lo vio al agresor estaba colgando la ropa en la terraza y le gritó que la dejara. Ahí él salió corriendo, pero ya la había apuñalado”, contó.

Los resultados de la autopsia

De acuerdo a los datos que difundió Infobae, los resultados del estudio indicaron que la víctima fue asesinada con un corte de 12 centímetros en el cuello, es decir, degollada de lado a lado, lo que le provocó un shock hipovolémico.

En la escena del crimen quedaron todas sus pertenencias, entre ellas el celular, una tarjeta SUBE y una pulsera de oro, por lo que los investigadores descartan en principio que se haya tratado de un robo. Minutos después del ataque arribaron una amiga, que había compartido la noche con la víctima, y su marido, quienes se encontraron con el dramático desenlace.

Una cámara de seguridad es clave en la investigación

Un video de una cámara de seguridad resultó clave para la investigación: en las imágenes se observa al agresor cuando ve a Janet caminando por la calle, cambia de dirección y comienza a seguirla. Poco después, se produciría el ataque fatal.

Mientras avanza la investigación y se analizan las imágenes de seguridad, el femicida continúa prófugo. El caso vuelve a poner en foco la violencia de género y la vulnerabilidad de las mujeres en el espacio público, incluso en situaciones cotidianas como regresar a sus hogares.