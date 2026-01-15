El desgarrador testimonio del novio de la mujer encontrada muerta en Comodoro Rivadavia: “Era el amor de mi vida”

“Era una excelente persona, era el amor de mi vida”, expresó en primer lugar el novio de Valeria Schwab (38), la mujer que el miércoles pasado fue hallada sin vida en un barranco de la zona costera de Comodoro Rivadavia.

Lo que había comenzado como una caminata habitual por el Paseo Costero derivó en un desenlace trágico que actualmente es investigado por la Justicia como un presunto femicidio.

Salió a caminar y no volvió: el trágico final de Valeria, la mujer hallada muerta en Comodoro Rivadavia.

Franco relató que el martes por la noche se mantenía en comunicación constante por mensajes con su pareja mientras ella caminaba. No obstante, alrededor de las 23:00, dejó de recibir respuestas por parte de ella.

El duro testimonio de Franco, el novio de la joven que apareció muerta en un barranco de Comodoro Rivadavia

Frente a la ausencia de respuestas y la prolongada demora de Valeria, su pareja, junto a familiares y amigos, decidió actuar por cuenta propia y organizar la búsqueda. Sin esperar novedades oficiales, conformaron grupos para recorrer la zona.

“Fuimos por el Club Náutico y toda la costa. Cerca de las tres de la mañana encontramos una zapatilla. Después subimos unos escalones y ahí estaba el cuerpo”, relató en diálogo con medios locales.

En su testimonio, el joven sostuvo que el descubrimiento fue producto del esfuerzo del círculo cercano de la víctima y no del accionar de las fuerzas de seguridad.

El novio de la joven fallecida en Comodoro Rivadavia.

“Recién en ese momento empezó a aparecer la policía. La policía la buscaba desde arriba con una linterna que no alumbraba nada, pero nosotros ya habíamos encontrado la zapatilla”, afirmó.

Durante una movilización para exigir justicia, el novio de Valeria expresó un duro reclamo vinculado a la falta de seguridad en la ciudad: “Esta movilización es importantísima porque nos abandonan. Salís a la calle y no ves un patrullero, incluso a pocos metros del centro. Esto no puede pasar”.

La investigación policial tras la muerte de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia

Valeria Schwab había salido a caminar el martes por la noche y su último registro en redes sociales fue una imagen publicada en Instagram, donde se la veía disfrutando del paisaje en la zona de la avenida Ducós.

El cuerpo fue encontrado en la madrugada del miércoles en un barranco del área conocida como el ex cementerio, un sector que los vecinos describen como “una boca de lobo” debido a la escasa iluminación.

El fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Cretton, fue categórico tras las primeras pericias: “El caso presenta todas las características de una muerte violenta forzada”.

Otro elemento clave para la causa fue el hallazgo del teléfono celular de la víctima, que apareció a unos 200 metros del lugar donde estaba el cuerpo, del otro lado de la ruta, un dato que refuerza la hipótesis de un ataque seguido del descarte de pertenencias.

Desde el entorno familiar descartaron la posibilidad de un robo, ya que Valeria no llevaba dinero ni objetos de valor, únicamente sus auriculares y el celular. “Solo queremos justicia, que esto no quede en la nada”, concluyó su pareja.