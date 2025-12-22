El casero de una casa asesinó con una escopeta a un adolescente e hirió a otro de un disparo en la cabeza

Un hecho alarmante ocurrió en la provincia de Buenos Aires cuando adolescentes fueron atacados por un sereno de un campo en el Barrio Las Viñas. Un joven de 17 años murió y otro, de 16, está herido de gravedad tras recibir disparos con una escopeta.

Los adolescentes fueron trasladados de urgencia, pero uno de ellos no logró sobrevivir por la gravedad de las heridas. La víctima fatal del hecho se llamaba Thiago Luis Alejandro Cruz, mientras que el menor que fue herido y está hospitalizado se llama Joaquín Cristian.

Un sereno de un campo mató a un adolescente e hirió a otro al confundirlo con delincuentes

También estaba con ellos, otro menor de 13 años, quien resultó ileso. El hecho ocurrió el sábado por la noche cuando los tres jóvenes caminaban por el cruce de San José y Santiago del Estero cuando recibieron el impacto del arma de fuego.

El hombre de 27 años, que se desempeña como sereno del lugar en el que fueron heridos, fue detenido y la Justicia determina si el autor de los disparos confundió a los adolescentes con ladrones.

El joven de 16 años fue herido en la región del parietal izquierdo. Según revelaron familiares del chico fallecido a Crónica, el adolescente recibió disparos en la espalda, estos le provocaron daños en el intestino, corazón e hígado.

El cuadro de su salud se agravó y terminó falleciendo en la institución médica.

Según los datos del expediente del detenido, el hombre que era sereno del lugar se llama Nazareno Jesús. Se cree que efectuó los disparos al pensar que los tres menores eran delincuentes que querían ingresar al predio que cuida.

De todas, formas, no se descartan otras hipótesis. La escopeta que se usó para homicidio es Brenta 16. La causa está caratulada como “homicidio y lesiones” en la Unidad Funcional N°2 de los tribunales de la zona.