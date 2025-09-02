La trama alrededor del crimen de Claudia Scrazzolo comienza a desenmarañarse de a poco. Todo indica que la mujer fue brutalmente agredida mientras dormía -se cree que con una maza- y, según la autopsia, terminó falleciendo de un paro cardiorrespiratorio, luego de lo cual fue semienterrada en el patio de su casa. Una de las principales sospechosas es su hija de 15 años, que quedó internada en un pabellón psiquiátrico, pero este martes fue detenido un joven de 19 años.

Un nuevo detenido por el crimen de Claudia Scrazzolo

Si bien las declaraciones contradictorias tanto de la hija de la víctima como la de su novio de 24 años -quien está detenido- dirigieron la investigación sobre ellos, lo cierto es que al relevar las imágenes de las cámaras de la zona, se veía cómo otra persona, un masculino que no había sido identificado hasta las últimas horas, abandonaba la vivienda.

Las cámaras mostraron que a las 03:50 hs Fernando Ruíz Díaz, novio de la chica, y su padre -Fabio Ruíz Díaz- arribaron al domicilio de Claudia a bordo de Peugeot 208 negro. Casi de inmediato se retiraron, llevándose a la menor.

El caso es que otro auto llegó unos 15 minutos más tarde. Se trataba de un auto de aplicación, un Fiat Cronos gris oscuro, que fue a buscar a un pasajero: Nicolás Ezequiel Rodríguez, de 19 años. Este abordó el auto luego de salir solo de la vivienda, en donde ya estaba muerta Claudia.

Cómo dieron con el paradero del nuevo detenido

Lo primero que había que hacer era dar con el conductor del auto. Cuando los investigadores lo encontraron, se realizó un informe de geolocalización de la empresa de viajes, que se sumó al análisis de cámaras. De esta manera, se determinó dónde había terminado el viaje del sospechoso: una casa de la calle Itapiru, en Valentín Alsina, partido de Lanús.

Finalmente, este martes Rodríguez fue interceptado por los detectives de la SubDDI de Ezeiza. Vestía la misma campera con la que aparece en las imágenes tomadas el día del crimen.

Asimismo, se llevó adelante un allanamiento en su hogar, de donde incautaron un pantalón y una mochila con manchas de barro y otras a determinar. También le secuestraron el celular, que será peritado.

El joven de 19 años quedó detenido por el delito de homicidio de una mujer mediando violencia de género, es decir, femicidio. No obstante, la investigación sobre la participación de su hija en el crimen sigue en pie.