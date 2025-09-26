Detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio: ya había cruzado a Bolivia

Luego de que la Interpol emitiera un alerta roja para dar con el paradero de Matías Ozorio, supuesto “mano derecha” de “Pequeño J”, en el marco de la investigación por el triple crimen de Morena, Brenda y Lara, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó la detención de una quinta persona.

La ministra Patricia Bullrich informó este viernes desde su cuenta de X que, en un trabajo conjunto con Seguridad de Jujuy, se detuvo a otro prófugo, que ya había pasado a Bolivia.

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana, quien ya se encontraba en la ciudad de Villazón del vecino país, cerca de la frontera con Jujuy.

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA", escribió Bullrich, pasadas las 21hs de este viernes.

Qué se sabe del nuevo detenido

Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación, dialogó con TN sobre las sospechas que pesan sobre el nuevo detenido. Según adelantó es propietario de uno de los vehículos vinculados a los asesinatos de las tres chicas.

En principio sería dueño del Volkswagen Fox que respaldó a la Chevrolet Trucker a la que se subieron las víctimas en La Matanza para ser trasladadas hacia Florencio Varela.

Aunque no se lo había mencionado de manera pública, Sotacuro era intensamente buscado. El hermetismo en la causa es fundamental porque se especual que muchos de los involucrados podrían estar intentando escapar del país.

Esta detención contó con el trabajo en conjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy que, mediante el fiscal Dr. Alberto Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, llevó adelante las investigaciones correctas para localizar y capturar a Sotacuro.