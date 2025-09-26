Así se escapaba “Pequeño Jota” de la casa del horror en Florencio Varela

Según lo que difundió Crónica, en las últimas horas se conoció una imagen que mostraría como habría escapado el narco peruano acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, “Pequeño Jota”.

El material difundido por el medio citado muestra un auto blanco Volkswagen saliendo de la zona en la que la Justicia investiga como “la casa del horror”, lugar donde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes de La Matanza. De todas maneras, todavía no se confirmó si las imágenes forman parte de la causa judicial, pero los investigadores creen que corresponderían al principal sospechoso.

El paradero de Pequeño Jota, aún desconocido

Pasaron más de 48 horas desde los allanamientos en la casa ubicada en Jáchal y Chañar y aún se desconoce el paradero de “Pequeño Jota”. Tendría una captura de orden nacional e internacional.

Escape del narco.

Quién es “Pequeño Jota”

Según contó la periodista Lorena Maciel en Todo Noticias, se trata de un joven de apenas 23 años, señalado como líder de una peligrosa organización narco. A pesar de su corta edad, logró imponerse por su extrema violencia y crueldad.

“Empezó muy chico dentro del narcotráfico y supo ganarse el respeto de otros por su capacidad de sangre y fuego”, explicó la periodista. Además, agregó que la banda habría planificado el asesinato de las tres jóvenes con días de anticipación, incluso con la idea de transmitir parte de los hechos en redes sociales como Instagram y TikTok.

La principal hipótesis es que el triple crimen estaría vinculado a disputas por un búnker de drogas en Florencio Varela, que la banda de “Pequeño Jota” exigía ocupar.