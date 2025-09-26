Triple femicidio: Interpol lanzó un alerta roja para capturar a “Tati”, quien sería mano derecha de “Pequeño J”

La Justicia busca intensamente a “Julito” o “Pequeño J”, quien está apuntado como autor intelectual del triple femicidio que tuvo como víctimas a Brenda, Morena y Lara. Las chicas fueron despedidas ayer jueves y sepultadas este viernes.

La Matanza. En dos ceremonias distintas, despiden los restos de Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. (Gentileza Clarín)

Las sospechas sobre el móvil del triple crimen se inclinan a que el secuestro, las torturas y mutilaciones de las tres jóvenes fueron utilizadas para enviar un mensaje disciplinario al resto del grupo.

Pero dar con el paradero del que se considera líder de la organización delictiva está siendo complejo para las autoridades, ya que está calificado como un "fantasma", porque no hay datos certeros sobre él ni ningún expediente que lleve su nombre.

Todo alrededor de este es un misterio: se supone que es peruano, lo buscan con los apellidos Noguera, Valverde y Montana, creen que tiene 23 años y según se especula no posee DNI.

Alerta roja de Interpol

Sin embargo, surgió otro nombre, de quien sí hay datos certeros. Se trata de Matías Agustín Ozorio, alias “Tati”, que es argentino y tiene 28 años. Figura en los registros del Banco Central como “deudor irrecuperable”. Ozorio sería la mano derecha de “Pequeño J”.

Interpol busca al cómplice de Pequeño J

La Interpol lanzó este viernes una “notificación roja” para dar con “Tati”. El pedido de captura, con fecha 26 de septiembre, reza “Prófugo buscado para un proceso penal” e incluye dos fotos del joven.

Según consigna Infobae, Ozorio tendría domicilio en la 21-24, pero también suele moverse por el barrio Zavaleta y 1-11-14. El único antecedente que tiene es una prevención.

Ni Ozorio, Pequeño J, como tampoco ninguno de los detenidos hasta el momento figura en los archivos judiciales del narcotráfico.