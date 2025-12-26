Control policial en Bella Vista: secuestran cocaína y demoran a dos personas

Un operativo de prevención en Bella Vista terminó con el secuestro de cocaína y la demora de una pareja por presunta infracción a la Ley 23.737. El procedimiento se realizó el lunes por la tarde, durante controles en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, personal de la Dirección Drogas Peligrosas (DIDROP) Bella Vista advirtió una motocicleta que circulaba sin medidas de seguridad obligatorias en la esquina de Maipú y Soldati. Al notar la presencia policial, el vehículo aceleró e intentó retirarse del lugar.

Tras una persecución corta, el rodado fue interceptado. En la requisa de rutina, los efectivos encontraron cocaína en una cantidad equivalente a casi 100 dosis.

Las dos personas fueron trasladadas a la dependencia policial y quedaron demoradas, mientras que la Unidad Fiscal interviniente ordenó el secuestro de la sustancia y de efectos personales vinculados al caso.