Caso Lucio Dupuy: la autopsia que expuso el horror detrás del crimen que sacudió al país

El video de la confesión de Abigail Páez, una de las asesinas de Lucio Dupuy, sobre el día que murió el pequeño, escarbó en el dolor y en el recuerdo de uno de los crímenes más aberrantes de la historia reciente de nuestro país.

Magdalena Espósito Valenti, progenitora de Lucio, y su pareja, la mencionada Páez, fueron condenadas a prisión perpetua por homicidio agravado y abuso sexual contra el nene.

De qué murió Lucio Dupuy

La Fiscalía del caso determinó que el niño fue agredido por ambas mujeres "en forma conjunta” entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021, en la casa en la que vivían en Santa Rosa, La Pampa.

Se conocieron las conversaciones, entre la madre y la madrastra de Lucio Dupuy, que sirvieron para demostrar la violencia que sufrió el nene de 5 años. Gentileza: TN.

La lectura de la autopsia no quiso ser escuchada por ninguna de las dos mujeres, que pidieron ser retiradas de la sala. El texto que leyó Juan Carlos Toulouse es estremecedor.

En primer lugar, señaló que el niño falleció a causa de una ‘feroz golpiza’ y que presentaba ‘lesiones en varias partes del cuerpo’.

Asimismo, indicó que había sido víctima de abusos sexuales ‘recientes y de vieja data’. Otro fuerte golpe que llamó la atención del forense fue uno que afectaba la cadera, el glúteo y la pierna y que databa de 7 a 8 días.

Según el registro forense “hubo una agresión puntual que le provocó la muerte”: Lucio murió a raíz de una hemorragia interna provocada por una paliza. Por otro lado, presentaba signos de abuso, quemaduras y mordidas.

“No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”, dijo Toulouse en su momento a la prensa, tras practicar el estudio.