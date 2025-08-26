Salió a la luz el video de Abigail Páez confesando cómo asesinó a Lucio Dupuy.

El crimen de Lucio Dupuy marcó un terrible capítulo para la Argentina, luego de que se conocieron todos los maltratos que vivió el pequeño a mano de su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez.

El video donde habla sobre la muerte de Lucio Dupuy

En las últimas horas, se convirtió en tendencia la impactante confesión en video que hizo Abigail Páez sobre todo lo que ocurrió con Lucio.

Los mensajes de la mamá de Lucio y su pareja

Hace un tiempo se conocieron los mensajes por WhatsApp que intercambiaron la madre de Lucio Dupuy y su pareja. La conversación sobre la situación del menor en su hogar y los maltratos que vivía constantemente fueron en claves para conocer las causas de la muerte de Lucio.

“Hoy a la mañana antes de irme le eché agua en la cara, lo desperté y le dije ‘te levantás’. Estaba re dormido porque lo levanté: lo paré en el piso y seguía con los ojos cerrados, imaginate. Lo desperté, le abrí los ojos con la mano y le dije ‘despertate’, mirá que feo que es que te despierten cuando estas durmiendo tranquilo, no? Me dice ‘sí tengo sueño’. Le dije bueno ahora te vas a quedar despierto porque a mí me hiciste levantar a las 4 de la madrugada. Fijate y hablalo con él y decile que se va a pudrir todo si sigue así”, dice uno de los mensajes.

“Ahí lo recagué a cachetadas. Y le dije que no puede ser que se ande despertando a esa hora, porque nosotras tenemos que trabajar, no estamos al pedo todo el día como él. Y que sea la última vez que se despierta a esa hora y va a molestar a nuestra pieza, si te despertás te quedas en tu pieza en tu cama hasta que te de sueño y te volves a dormir. Lo recagué a cachetadas y quedó en penitencia”, expresó la madre del pequeño.

También se expusieron los registros de las numerosas atenciones médicas que Lucio había recibido por lesiones previas, las cuales no habían sido debidamente investigadas.

Cómo murió Lucio Dupuy

Lucio fue llevado al hospital por su madre y la pareja de esta con múltiples lesiones graves. La autopsia reveló que había sido brutalmente golpeado y que sufría de un historial de maltrato y abuso sexual.

El caso de Lucio Dupuy conmocionó a toda la Argentina.

Las lesiones encontradas en su cuerpo eran de tal gravedad que el forense a cargo de la autopsia declaró que, en casi 30 años de profesión, nunca había visto algo similar. El niño no pudo ser reanimado y falleció a causa de un shock hipovolémico y politraumatismos.