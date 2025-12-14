Alerta nacional por triple desaparición de menores en contexto de vulnerabilidad

Noticia en desarrollo

Una intensa búsqueda se ha puesto en marcha tras la triple desaparición de tres adolescentes: Magalí, de 13 años; Abigail, de 15; y Azul, de 16. La ausencia de las menores ha encendido una alarma urgente, movilizando a las fuerzas de seguridad y a las familias, quienes viven momentos de máxima desesperación ante la falta de noticias sobre su paradero.

La situación se torna especialmente delicada y preocupante debido a los factores de vulnerabilidad que rodean a las jóvenes. Según información provista por sus allegados, Azul presenta un diagnóstico de retraso madurativo, lo que acrecienta los temores sobre su capacidad de resguardarse o pedir ayuda.

En el caso de Abigail y Magalí, la situación es también crítica: ambas atraviesan el duelo por la reciente pérdida de su madre y, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, estarían enfrentando problemas vinculados al consumo de sustancias. Estos antecedentes profundizan el riesgo al que podrían estar expuestas y elevan la urgencia de su localización.

La investigación continúa abierta y en pleno curso con las autoridades desplegando recursos para dar con el paradero de las adolescentes. Se trabaja con la premisa de que la celeridad en la obtención de información es fundamental para preservar su integridad.

Se insta a la población a comunicar de forma inmediata cualquier dato que pueda ser relevante para la causa. Las autoridades remarcan que cualquier pista, por insignificante que parezca, puede ser clave para localizar a Magalí, Abigail y Azul y garantizar que sean puestas bajo el resguardo necesario.

(Noticia en desarrollo)